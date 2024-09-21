1977'de Avustralya'da iki kadını öldüren adam 47 yıl sonra tutuklandı

Avustralya'daki evlerinde ölü bulunan Suzanne Armstrong ve Susan Bartlett adlı iki kadının 1977 yılında öldürülmesiyle ilgili olarak İtalya'da bir adam tutuklandı.



Yunan-Avustralya çifte vatandaşı olan 65 yaşındaki adam, Roma havaalanında gözaltına alındı.



Victoria polisi, bu kişinin Melbourne'e iadesi için emir çıkartılmasını isteyecek.



Armstrong ve Bartlett, Ocak 1977'de Collingwood'da kiraladıkları teras evde öldürülmüştü. Armstrong'un 16 aylık bebeği ise başka bir odada uyuyordu.



Kadınların cesetleri, en son canlı görülmelerinden üç gün sonra 13 Ocak'ta evde bulunmuş, çocuk aç ve susuz halde kalmıştı.



Polis, 27 yaşındaki Armstrong ve 28 yaşındaki Susan'ın birden fazla kez bıçaklandığını bildirdi.



Easey Sokağı cinayetleri, bilinen adıyla, Melbourne'un en yüksek profilli faili meçhul davalarından biriydi ve onlarca yıldır çözülemedi.



Dava bir dizi kitap ve podcast'e konu oldu.



2017 yılında, sorumluların tutuklanmasını ve mahkum edilmesini sağlayabilecek yeni bilgilere sahip olanlar için 1 milyon dolar ödül konuldu.



Baş komiser Shane Patton, bugün yaptığı açıklamada olayı “kesinlikle dehşet verici, korkunç, çılgınca bir cinayet” olarak tanımladı.



Patton, polisin yıllardır tutuklanan adamı aradığını ve onu şüpheli kişi olarak tanımladığını söyledi.



Yunanistan'da cinayet suçlamalarının 20 yıllık zaman aşımına uğraması ve yeterli delil bulunana kadar geçen süre nedeniyle, adam Yunanistan'dayken suçlanamadı.



Bunun yerine hakkında Interpol kırmızı bülteni çıkarıldı ve İtalyan yetkililer de bu bültene dayanarak onu Roma'daki Leonardo Da Vinci Havaalanı'nda gözaltına aldı.

