1984 gerçek mi oluyor? Sam Altman'dan "ChatGPT ekranınızı izleyecek" açıklaması

George Orwell'in ünlü distopyası 1984'te tasvir ettiği dünya düzeni çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçek olabilir.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada sahip olduğu OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT'nin yeteneklerine değinen Altman, ünlü İngiliz romancının 1984 isimli ünlü kitabında tasvir ettiği distopyadaki “Büyük Birader”i kıskandıracak cinsten bir açıklama yaptı.

“Önümüzdeki 6 ay içinde, ChatGPT'nin soyundan gelen bir yapay zeka modeli ekranınızı izleyebilecek, her toplantıyı ve aramayı kaydedebilecek ve tüm hayatınız hakkında mükemmel bir bağlam elde edebilecek" diyen Altman, "Böyle bir dünyaya çok yakınız” diye ekledi.

OpenAI patronunun bahsettiği konu aslında henüz emekleme aşamasında olsa da gerçeğe dönüşmüş durumda.

Bilgisayar Kullanan Ajanlar (CUA'lar) olarak bilinen bu yapay zeka modelleri, sadece metin üreten geleneksel sohbet botlarının aksine, ajan tabanlı yapay zeka kullanıyor. Gerçek zamanlı ekran görüntüleri aracılığıyla ekranınızı inceleyebiliyor, planlama yapabiliyor, imleci hareket ettirebiliyor, düğmelere tıklayabiliyor ve tıpkı bir insan gibi bilgisayar kullanabiliyor.

Doğrudan kullanıcı arayüzü üzerinden çalıştığı için, kullanılan hemen hemen her yazılımı çalıştırabilen bu modeller, seyahat rezervasyonu yapmak, çok siteli formları doldurmak veya dosyaları düzenlemek gibi yeteneklere sahip.

Bununla birlikte, bir yapay zekaya ekranınızın ve girdilerinizin tam kontrolünü vermek, veri gizliliği, güvenlik ve istenmeyen otomatik eylemler konusunda önemli riskler ortaya çıkarıyor.

Altman, daha önce de benzer açıklamalarıyla gündem olmuştu.

“Yapay zeka muhtemelen, büyük olasılıkla, dünyanın sonuna yol açacak. Ama bu arada, büyük şirketler kurulacak” diyen Altman, yapay zeka ile üretilen sahte videolarla alakalı da uyarıda bulunmuştu.

"Teknoloji nedeniyle gerçekten kötü şeyler olmasını bekliyorum... Çok yakında dünya, herkesi deepfake ile taklit edebilen veya istediğiniz her şeyi gösterebilen inanılmaz video modelleriyle mücadele etmek zorunda kalacak."

“Deepfake,” yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak bir kişinin yüzünün, sesinin veya hareketlerinin gerçeğe çok yakın bir şekilde başka bir görüntüye ya da videoya entegre edilmesiyle oluşturulan sahte içerikleri ifade ediyor.