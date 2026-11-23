"BU YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SAĞLADIK"

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, X platformundaki paylaşımında parti grubunun başarısını kutladı.

Jeffries paylaşımında, "Temsilciler Meclisi Demokratları, Kongre'de herhangi bir partinin bu yüzyılda sahip olduğu en büyük çoğunluğu henüz sağladı" dedi.

Kuzey Carolina'daki seçim sonucu, Cumhuriyetçi aday Virginia Foxx'un oyların yeniden sayılmasını talep etmesinin ardından netleşti.

Chuck Hubbard, dün yaptığı açıklamada Foxx ile görüştüğünü ve rakibinin yeniden sayım sürecinin sonuçları üzerine yenilgiyi nezaketle kabul ettiğini aktardı.

Hubbard, X hesabından yaptığı paylaşımda da, "On yıllar süren hizmeti ve sayısız fedakarlığı için Kongre Üyesi Foxx'a ilk teşekkür eden ben olayım" ifadelerini kullandı.