1992'den bu yana ilk. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde en büyük çoğunluğu kazandı
23.11.2026 11:44
Demokrat Parti, Bill Clinton'ın başkanlığı kazandığı 1992 seçimlerinden bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki en yüksek sandalye sayısına erişti.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti, Kuzey Carolina'daki zaferin ardından Temsilciler Meclisi'nde 258 sandalyeye ulaşarak 1992'den bu yana en büyük çoğunluğunu elde etti.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Demokrat Parti, Kuzey Carolina'daki sandalye kazanımının ardından Temsilciler Meclisi'nde 258 sandalyeye ulaşarak 1992'den bu yana en büyük meclis çoğunluğunu elde etti.
CBS News ve NBC News'in tahminlerine göre Demokrat aday Chuck Hubbard, Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Virginia Foxx'u mağlup etti.
Demokrat Parti bu sonuçla 435 üyeli Temsilciler Meclisi'ndeki 258'inci sandalyesini garantilerken Kongre'nin her iki kanadında da tam kontrolü sağladı.
ABD medyası, seçim sonuçlarını Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti için kapsamlı bir yenilgi olarak değerlendirdi.
Demokrat Parti, Bill Clinton'ın başkanlığı kazandığı 1992 seçimlerinden bu yana Temsilciler Meclisi'ndeki en yüksek sandalye sayısına erişti.
Kuzey Carolina'daki seçim sonucu, Cumhuriyetçi aday Virginia Foxx'un oyların yeniden sayılmasını talep etmesinin ardından netleşti.
"BU YÜZYILDAKİ EN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SAĞLADIK"
Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, X platformundaki paylaşımında parti grubunun başarısını kutladı.
Jeffries paylaşımında, "Temsilciler Meclisi Demokratları, Kongre'de herhangi bir partinin bu yüzyılda sahip olduğu en büyük çoğunluğu henüz sağladı" dedi.
Kuzey Carolina'daki seçim sonucu, Cumhuriyetçi aday Virginia Foxx'un oyların yeniden sayılmasını talep etmesinin ardından netleşti.
Chuck Hubbard, dün yaptığı açıklamada Foxx ile görüştüğünü ve rakibinin yeniden sayım sürecinin sonuçları üzerine yenilgiyi nezaketle kabul ettiğini aktardı.
Hubbard, X hesabından yaptığı paylaşımda da, "On yıllar süren hizmeti ve sayısız fedakarlığı için Kongre Üyesi Foxx'a ilk teşekkür eden ben olayım" ifadelerini kullandı.
435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 4 seçim bölgesinin sonucu henüz netleşmedi.
KONGRE'NİN İKİ KANADINDA DA ÇOĞUNLUK DEMOKRATLARDA
Bugün itibarıyla Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 44 sandalye artışla 258 koltuğa ulaşırken Cumhuriyetçiler 44 sandalye kayıpla 173 koltukta kaldı.
435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 4 seçim bölgesinin sonucu henüz netleşmedi.
Minnesota ve Tennessee eyaletlerinde oy sayımı sürerken Louisiana'daki iki seçim bölgesinde aralık ayında ikinci tur oylama yapılacak.
Senato'da ise seçime giren 35 koltuğun sayımı tamamlandı ve Demokrat Parti 9 sandalye artışla 100 üyeli mecliste 56 sandalyeye ulaştı.
Demokratlar; Teksas, Ohio, Kansas, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Iowa, Maine, Mississippi ve Alaska eyaletlerinde Cumhuriyetçilerin elindeki toplam 9 koltuğu kazanırken Cumhuriyetçi Parti Senato'da 44 sandalyeye geriledi.a
Demokrat Parti'nin elde ettiği çoğunluk, partiye Donald Trump'ın başkanlığının son iki yılında yönetim gündemini engelleme ve yolsuzluk iddialarını soruşturma yetkisi veriyor.