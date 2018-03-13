2,6 milyon yıllık dev köpekbalığı dişi çalındı

Avustrakya'nın batısında bulunan Dünya Mirası Parkı önemli bir hırsızlığa sahne oldu. Büyük beyaz köpek balığının kuzeni sayılan megalodon türüne ait bir diş çalındı.

Yaklaşık 2,6 milyon yaşında olduğu tahmin edilen dişin sekiz santimetre uzunluğunda olduğu belirtldi.

Yetkililer dişin çalınmasının raslantısal olmadığını, dev köpekbalığı fosilinin hedef alındığını açıkladı.

Özenle gizlendiği belirtilen dişin çalındığı yer

SIR GİBİ SAKLANIYORDU



Dişin parkta bulunan iki megalodon dişinden biri olduğu ifade edildi. Dişin yerinin gizli tutulduğu ve sadece birkaç kişinin fosilin yerinden haberdar olduğu belirtildi.

Dev köpekbalıkları olarak adlandırılan megalodonların 18 metre uzunluğuna ve 100 ton ağırlığına erişebildiği tahmin ediliyor.

Türe ait fosiller Avrupa, Africa, Amerika ve Avustralya'da bulunmuştu.