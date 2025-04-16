2 Amerikan askeri Meksika sınırındaki trafik kazasında öldü

ABD'li yetkililer, Meksika sınırında meydana gelen trafik kazasında 2 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 Amerikan askeri Meksika sınırındaki trafik kazasında öldü

Meksika sınırında meydana gelen trafik kazasında 2 'li hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) yapılan açıklamada, 3 askeri taşıyan aracın New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa bölgesinde kaza yaptığı duyuruldu.

Ağır yaralı askerin bölgedeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazada yaşamını yitiren askerlerin ailelerine haber verildikten sonra isimlerinin açıklanacağı belirtildi.

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