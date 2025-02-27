2 bin 700 yıllık mezarda "dünya dışı metal" keşfedildi

Polonya'nın Güneyinde, antik mezarlarda gerçekleştirilen kazılarda yalnızca meteorlarda bulunan metalik demir içeren dört eser keşfedildi. MÖ 750 ila 600 yıllarına tarihlenen bu eserler, iki Erken Demir Çağı mezarlığından çıkarıldı.

Kazı ekibi, eserlerin bileşenlerini belirlemek amacıyla X-ışınları ve elektron demeti gibi çeşitli teknikler kullandı. Sonuçlar, tek bir uzay kayasından gelmiş gibi görünen yüksek konsantrasyonlarda eritilmiş cevher ve meteorik demir olduğunu gösterdi.

Özellikle, mücevherin ayna benzeri yüzeye sahip ataksit meteoritinden yapıldığı anlaşıldı.



Araştırmacılar, eserlerin desen oluşturmak amacıyla bilerek karıştırılmış demir kaynaklarından yapıldığını ve bu durumun kanıtlanması halinde, desenli demirin bilinen en eski versiyonu olabileceğini belirtti.

TUTANKHAMUN'UN MEZARINDA DA VARDI





Bu tür meteorik demirin kullanımı, binlerce yıl önce yaygın bir uygulamaydı; örneğin, Tutankhamun'un mezarında da benzer eserler bulunmuştu.



Keşif, Częstochowa Müzesi koleksiyonundaki iki mezarlıkta yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

1960'lı yıllarda analiz edilen eserler, yeniden değerlendirildiğinde, meteorik demir içerdiği tespit edildi. Ekip, bu bulguların, arkeologların 5 bin yıl öncesine ait birçok parçayı bulduğu eski Mısır'daki keşiflerle aynı düzeyde olduğunu vurguladı.



Polonya'daki keşfin ardından, İspanya'daki araştırmacılar da 2024 yılında benzer bir keşifte bulundu. Yapılan yeni analizlerde, 1963 yılında bulunan Villena Hazinesi'nde meteorik demir içeren altın kaplama objeler tespit edildi.

Araştırmacılar, uzaydan gelen bu eserlerin bileşimindeki nikel ve diğer kimyasal elementlerin, Dünya dışı kaynaklardan geldiğini belirtiyor.

