2 bin liraya aldı, 3 milyona sattı: Eski sandalyeden servet kazandı!
ABD'de yaşayan Justin Miller, internette 50 dolara (yaklaşık bin 800 TL) satın aldığı hasarlı sandalyenin ünlü tasarımcı Poul Henningsen’e ait olduğunu fark edince büyük bir açık artırma fırsatı yakaladı. Koleksiyonerlerin ilgisiyle sandalye tam 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) alıcı buldu.
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Justin Miller isimli tasarımcı, internet üzerinden 50 dolara (yaklaşık 1800 TL) ikinci el bir sandalye satın aldı. Sandalyeyi gördüğünde ünlü bir tasarımcıya ait olduğunu fark eden adam, koltuğu açık artırma ile 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) sattı.
İnternette bir açık artırma sitesinde gördüğü hasarlı koltuğun Danimarkalı tasarımcı Poul Henningsen'e ait olabileceğini düşünen Miller, koltuğu 50 dolara satın aldı.
İngiliz sanat müzayede evi Sotheby's ile iletişime geçti ve deri koltuğun Henningsen tarafından tasarlandığı doğrulandı.
Ancak koleksiyonerler 28 bin dolar (1 milyon 14 bin TL) gibi yüksek bir fiyat teklif etti.
Başlangıçta satın alma fiyatının 30 bin-50 bin dolar (1 milyon 86 bin TL-1 milyon 800 bin TL) ve son açık artırma fiyatının 85 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) olmasını beklemiyordu. Kendisi bile buna hala inanamıyordu. Miller, koltuğu hasarlı durumda olmasına rağmen 85 bin dolara satmayı başardı.
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