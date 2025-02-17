2 bin liraya aldı, 3 milyona sattı: Eski sandalyeden servet kazandı!

ABD 'nin Los Angeles kentinde yaşayan Justin Miller isimli tasarımcı, internet üzerinden 50 dolara (yaklaşık 1800 TL) ikinci el bir sandalye satın aldı. Sandalyeyi gördüğünde ünlü bir tasarımcıya ait olduğunu fark eden adam, koltuğu açık artırma ile 85 bin dolara (yaklaşık 3 milyon TL) sattı.

Ancak koleksiyonerler 28 bin dolar (1 milyon 14 bin TL) gibi yüksek bir fiyat teklif etti.



Başlangıçta satın alma fiyatının 30 bin-50 bin dolar (1 milyon 86 bin TL-1 milyon 800 bin TL) ve son açık artırma fiyatının 85 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL) olmasını beklemiyordu. Kendisi bile buna hala inanamıyordu. Miller, koltuğu hasarlı durumda olmasına rağmen 85 bin dolara satmayı başardı.