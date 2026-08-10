2 bin yıldır su altındaydı. Balıkçılar buldu
10.08.2026 03:21
Son Güncelleme: 10.08.2026 03:22
2 bin yıldan yaşlı olduğu tahmin edilen batıkta gıda maddelerinin taşındığı yüzlerce amfora bulundu.
İtalya'nın Sicilya adası açıklarında balıkçılar Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıldan eski bir geminin enkazını buldu.
Balıkçıların ihbarı üzerine İtalyan polisi harekete geçti. Dalgıç ekipleri, Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı.
Yaklaşık 46 metre derinlikte, Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastlandı. Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde, gıdaların taşındığı yüzlerce amfora iyi korunmuş halde bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında, enkazın milattan önce 2'nci veya 1'inci yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Kültür Bakanı Alessandro Giuli, enkazı "son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri" olarak niteledi.