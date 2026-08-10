2 bin yıldır su altındaydı. Balıkçılar buldu

Balıkçıların ihbarı üzerine İtalyan polisi harekete geçti. Dalgıç ekipleri, Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı.

Yaklaşık 46 metre derinlikte, Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastlandı. Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde, gıdaların taşındığı yüzlerce amfora iyi korunmuş halde bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasında, enkazın milattan önce 2'nci veya 1'inci yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli, enkazı "son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri" olarak niteledi.