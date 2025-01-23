2 bin yıllık Yunan heykeli çöp poşetinden çıktı
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bir mermer kadın heykeli çöp poşetinin içinden çıktı. Yunan polisi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, heykelin bir çöp konteynerinin yanında bulunduğunu duyurdu.
Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında çöp poşetine konulmuş halde bir kadın heykeli keşfedildi.
Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişi, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli fark etti ve yetkililere teslim etti. Yerel yönetim, heykelin tarihi önemini değerlendirebilmek için arkeologlarla temasa geçti. İlk incelemelere göre, heykelin MÖ 320-30 yıllarına, yani Helenistik döneme ait olduğu belirtildi. Bu dönemin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği bir zaman dilimi olduğu kaydedildi.
ARKEOLOGLARA TESLİM EDİLDİ
Heykel, detaylı bir inceleme için arkeologlara teslim edilerek, korunması ve incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edilecek.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yunan polisi, heykelin çöp poşetine atılmasının ardındaki kişiyi belirlemek için soruşturma başlattı ve kısa süreliğine bir kişiyi gözaltına aldı. Ancak şüpheli, herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Heykel
- Arkeoloji
- Dünya
- Çöp
- Yunanistan