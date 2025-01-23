2 bin yıllık Yunan heykeli çöp poşetinden çıktı

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında çöp poşetine konulmuş halde bir kadın heykeli keşfedildi.



Neoi Epivates bölgesinde yaşayan bir kişi, 80 santimetre uzunluğundaki başsız heykeli fark etti ve yetkililere teslim etti. Yerel yönetim, heykelin tarihi önemini değerlendirebilmek için arkeologlarla temasa geçti. İlk incelemelere göre, heykelin MÖ 320-30 yıllarına, yani Helenistik döneme ait olduğu belirtildi. Bu dönemin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürün geliştiği bir zaman dilimi olduğu kaydedildi.

ARKEOLOGLARA TESLİM EDİLDİ

Heykel, detaylı bir inceleme için arkeologlara teslim edilerek, korunması ve incelenmesi amacıyla yerel antik eserler kurumu tarafından muhafaza edilecek.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunan polisi, heykelin çöp poşetine atılmasının ardındaki kişiyi belirlemek için soruşturma başlattı ve kısa süreliğine bir kişiyi gözaltına aldı. Ancak şüpheli, herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

