Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda ABD dahil 7 ülke ile Rusya arasında rehine takası gerçekleştirildi. Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Takas edilenler arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershkovic ve ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ve Rus muhalif Vladimir Kara-Murza da yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, takas hakkında "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım. Bu, dünyada güvenebileceğiniz dostlara sahip olmanın neden hayati önem taşıdığının güçlü bir örneğidir" dedi.

Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

ve , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da rehine takası gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Amerikan ve Rus hükümet uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi.

Takas edilen 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 tutuklu arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershkovic ve ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı.

Mahkumlar arasında en dikkat çeken isim ise Kremlin muhalifi İngiltere ve çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza. 

MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.

26 KİŞİ NAKLEDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen operasyon kapsamında, ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere yedi uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.

Operasyon kapsamında, ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, üç rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Takastaki mahkumların, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve ve Belarus'tan olduğu kaydedildi. 

Ankara'da takas edı̇len mahkûmlar arasında ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta tutuklu bulunan Alman paralı asker Rıco Krieger, Rus muhalı̇f Ilya Yashin ve 'nsan hakları savunucusu Oleg Orlov ile Almanya'da tutuklu bulunan FSB Albayı Vadim Krasikov da yer aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Kritik lojistik sağladığı için ABD, Türkiye'ye minnettar" dedi. 

Alman hükümeti de Rusya'da haksız yere hapiste tutulan 15 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tamamlanan takas operasyonu hakkında Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara’da gerçekleştirildiği belirtildi.

​Bakanlık, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden'dan Türkiye'ye teşekkür - 1

BIDEN: TÜRKİYE'YE ÇABALARI İÇİN MİNNETTARIM

Başkanı Biden, tarihi rehine takası hakkında açıklamalarda bulundu. 

Biden "Bugün, 'da haksız yere hapsedilen üç Amerikan vatandaşı ve bir Amerikan yeşil kart sahibi nihayet evlerine dönüyor: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza" dedi.

Serbest bırakılanların özgürlüklerini güvence altına alan anlaşmanın bir diplomasi başarısı olduğunu söyleyen Biden, "Toplamda, aralarında beş Alman ve kendi ülkelerinde siyasi tutuklu olan yedi Rus vatandaşının da bulunduğu 16 kişinin 'dan serbest bırakılmasını sağladık. Bu kadın ve erkeklerden bazıları yıllardır haksız yere tutuluyor. Hepsi de hayal bile edilemeyecek acılara ve belirsizliğe katlandı. Bugün, çektikleri ıstırap sona erdi" diye konuştu.

"Bu sonuca ulaşmak için zorlu ve karmaşık müzakereler boyunca bizimle birlikte duran müttefiklerimiz Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye de dâhil olmak üzere, minnettarım" dedi.

Biden, şunları ekledi: "Bu, dünyada güvenebileceğiniz dostlara sahip olmanın neden hayati önem taşıdığının güçlü bir örneğidir. İttifaklarımız Amerikalıları daha güvenli kılmaktadır."

KREMLİN'DEN TAKASA YARDIMCI OLAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Moskova, takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, takasla iade edilen tüm tutukluların suçlarının affedildiği belirtildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesinde idama mahkum edilen Almanya vatandaşı Rico Krieger'ı affettiği için teşekkür edilen açıklamada, "Moskova, takasın hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yöneticilerine müteşekkirdir" denildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından takas operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölge ve  barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir" dedi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: "MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur."

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