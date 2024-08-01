Ankara'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük rehine takası | Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

ABD ve Rusya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da rehine takası gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Amerikan ve Rus hükümet uçakları Esenboğa Havalimanı'na indi.

Takas edilen 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 tutuklu arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershkovic ve ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı.

Mahkumlar arasında en dikkat çeken isim ise Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza.

MİT'ten yapılan açıklamada, "Son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" denildi.

26 KİŞİ NAKLEDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen operasyon kapsamında, ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere yedi uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.



Operasyon kapsamında, ikisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, üç rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.



Takastaki mahkumların, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve ve Belarus'tan olduğu kaydedildi.



Ankara'da takas edı̇len mahkûmlar arasında ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta tutuklu bulunan Alman paralı asker Rıco Krieger, Rus muhalı̇f Ilya Yashin ve 'nsan hakları savunucusu Oleg Orlov ile Almanya'da tutuklu bulunan FSB Albayı Vadim Krasikov da yer aldı.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Kritik lojistik sağladığı için ABD, Türkiye'ye minnettar" dedi.



Alman hükümeti de Rusya'da haksız yere hapiste tutulan 15 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tamamlanan takas operasyonu hakkında Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara’da gerçekleştirildiği belirtildi.



​Bakanlık, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldüğünü belirtti.



Açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

