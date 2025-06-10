2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: 4 asker yaralandı

Patlama, Pazartesi sabahı Yomitan Köyü'nde bulunan bir tesiste meydana geldi. Söz konusu tesis, Okinawa Eyalet Hükümeti tarafından yönetilen ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatların geçici olarak depolandığı bir alan olarak kullanılıyor.



Olayın meydana geldiği deponun, ABD ordusuna ait Kadena Mühimmat Depolama Alanı içerisinde yer aldığı ve patlamanın küçük çaplı olduğu belirtildi.



Depo, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin bomba imha birimi tarafından kullanılıyor. Yerel itfaiye biriminin açıklamasına göre, yaralanan askerlerden birinin sol elinde yanık oluştu; bir diğer askerin ise yüzüne şarapnel isabet etti. Yaralı dört askerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



İtfaiye yetkilileri, patlamanın bombanın türünü belirlemek amacıyla yüzeyindeki pası temizledikleri sırada meydana geldiğini belirtti.



Japonya Savunma Bakanlığı, bu olayın SDF bomba imha birimi tarihinde, bomba patlaması sonucu personelin yaralandığı ilk vaka olduğunu açıkladı.