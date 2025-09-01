2. Dünya Savaşı'nın en pahalı silahı: Savaşı bitiren uçak

UZAKTAN KUMANDALI SİLAHLAR



Bir diğer devrim niteliğindeki yenilik ise uzaktan kumandalı makineli tüfek kuleleriydi. Radar destekli nişangah sistemi, merminin sıcaklık ve düşüş hızını hesaplayarak atış yapıyor, gerektiğinde baş topçu tüm kulelerin kontrolünü devralabiliyordu.



TEHLİKELİ MOTORLAR



Uçağın kalbinde Wright R-3350 Duplex Cyclone motorları vardı. Ancak bu güçlü motorlar aşırı ısınma nedeniyle sık sık alev alıyordu.



1943’te bir prototipin test uçuşunda çıkan yangın, uçağın Seattle yakınlarında düşmesine yol açtı; 11 mürettebat ve 20 fabrika işçisi hayatını kaybetti.



ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA FABRİKALAR KURULDU



B-29’un üretimi için ABD’nin dört bir yanında dev fabrikalar kuruldu. Yüz binlerce yeni işçi işe alındı, birçoğu hayatında ilk kez uçak montajına girdi.



1944’te General Hap Arnold, Wichita’daki fabrikayı ziyaret ederek iki ay içinde 175 uçak istedi. Ancak fabrikadan tek bir B-29 dahi çıkmadı.



SAVAŞI BİTİREN UÇAK



Tüm zorluklara rağmen B-29 kısa sürede gökyüzüne hükmetti. 1945’te Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombalarını taşıyan uçak olarak tarihe geçti. Ardından geliştirdiği teknolojiler, savaş sonrası yolcu uçaklarının önünü açtı ve modern hava ulaşımının temelini attı.