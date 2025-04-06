2 hafta önce taburcu olan Papa’dan sürpriz: Vatikan'da halkı selamladı

Çifte zatürre teşhisiyle 14 Şubat’ta İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan ve 23 Mart’ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, taburcu olduğu günden bu yana bugün ilk kez Vatikan’da kamuoyunun karşısına çıktı.



The Associated Press (AP) haber ajansı, Papa’nın Vatikan’da halkı selamlayarak kısa bir konuşma yapmasını “sürpriz” bir şekilde kamuoyunun karşısına çıkması olarak değerlendirdi. Habere göre, taburcu olduktan iki hafta sonra kalabalığın arasına karışan 88 yaşındaki Papa Francis, tekerlekli sandalye ile getirildiği Aziz Petrus Meydanı’nda toplananlara “Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkürler” sözleriyle hitap etti. Hastalara ithafen yapılan pazar ayininin ardından konuşan Papa’nın burnunda ince bir solunum tüpünün bulunduğu görüldü. Papa’nın hayati tehlike yaşamasına sebep olan rahatsızlığının ardından iki ay boyunca istirahat etmesi, bu süre içinde hiçbir kamusal etkinliğe katılmaması ve kalabalıklarla temas kurmaması bekleniyordu.



İLK KEZ 23 MART’TA KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKMIŞTI



Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez 23 Mart’ta kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslenmiş, penceresinin altında toplananlara el sallayarak ve başparmak işareti yaparak, "Teşekkür ederim, teşekkür ederim hepinize" demişti.



Hastanede geçen beş hafta, Francis'in Papalık kariyerinin 12 yılı boyunca hastanede en uzun yatışı olarak tarihe geçmişti. Gençliğinde akciğerinin bir kısmı alınan Papa Francis'in "en az iki aylık" bir iyileşme süreciyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyordu.

