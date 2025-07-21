2 kez firar etti, yeraltında yakalandı: ABD’ye iade edilen uyuşturucu baronu “Fito” kimdir?

Güney Amerika ülkesi Ekvador’un en çok aranan adamı olan uyuşturucu baronu ve çete lideri Jose Adolfo Macias, cezaevinden firar ettikten yaklaşık 3 hafta sonra yakalanarak yargılanmak üzere ABD’ye iade edildi. İlk suç kaydı ve tutukluluğunun 2000 yılına dayandığı düşünülen “Fito” lakaplı çete liderinin suç geçmişi ise bir hayli kabarık.



Fito, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlardan tutuklanarak La Roca Hapishanesi’ne gönderildi. Cezaevinden ilk firarı da bu dönemde gerçekleşti. Fito, daha sonra lideri olacağı Los Choneros çetesinin 17 diğer üyesi ile birlikte 11 Şubat 2013 tarihinde hapishaneden kaçtı. İddiaya göre, kaçmak için gardiyanlardan da yardım almışlar ve nehri botlarla geçmişlerdi. Fito ve beraberindekiler, Mayıs 2013’te yakalansa da bu çete liderinin ilk firarı olmayacaktı.



TURİZM CENNETİNİ “CEHENNEME” ÇEVİRDİLER



İngiltere basınına yansıyan haberlere göre, Los Choneros, uyuşturucu kaçakçılığından haraca kadar adı pek çok suçla anılan bir hapishane çetesi. Pek çok üyesi halihazırda tutuklu bulunan çetenin Meksika’nın ünlü Sinaloa kartelinin “operasyon kolu” işlevi gördüğü iddia ediliyor. Daha sonra adı siyasi bir suikasta da karışacak olan çete, Ekvador’u bir turizm cennetinden bölgede cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri haline getirmekten de sorumlu tutuluyor.

Dünyada üretilen kokainin yüzde 70’ten fazlası Ekvador üzerinden geçiyor; ülke aynı zamanda dünyanın en büyük iki kokain ihracatçısı olan Kolombiya ve Peru’nun arasında yer alıyor.



Fito’nun çetenin başına geçme hikayesi ise 2020 yılına dayanıyor. Çetenin bir önceki lideri Jorge Luis Zambrano’nun aralık ayında öldürülmesi üzerine Macias ve Junior Roldán, çetenin başına geçti. Üç yıl sonra Roldán’ın da öldürülmesinin ardından çetenin tek lideri oldu.



SUİKAST EMRİNİ FİTO MU VERDİ?



Takvimler 2024 yılını gösterdiğinde, Fito bir kez daha bir firar ile önce ülke, ardından dünya gündemine geldi.



Mirror gazetesinin aktardığına göre, Fito, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlarından aldığı 34 yıl hapis cezasının infazı için tutulduğu hapishaneden kaçtı. Bunun üzerine acil durum ilan eden Ekvador hükümeti, 2011 yılından bu yana tutuklu bulunan Fito’nun firarının ardından ülkede en az 30 saldırı yaşandığını açıkladı. Fito’nun hapishaneden kaçtığı günlerde ülkedeki bir televizyon kanalına canlı yayın sırasında silahlı kişilerin yaptığı baskın da gündem oldu.



Fito hakkında ortaya atılan iddialar arasında ülkenin devlet başkanı adaylarından Fernando Villavicencio’ya 2023 yılında düzenlenen suikastın emrini veren kişi olması da yer alıyordu. Villavicencio, öldürülmeden önce Fito'nun lideri olduğu çeteden tehditler aldığını, kendileri hakkında konuşmasının istenmediğini açıklamıştı. Fito'nun hapishaneden suikast emri verdiği, 8 Ağustos 2023'te düzenlenen suikastı faillerinin mensup olduğu Los Lobos çetesinin Los Choneros ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

YERALTI SIĞINAĞINDA YAKALANDI: KLİMA, BUZDOLABI...

Çete lideri, Haziran 2025’te yakalandı. Fito’nun Manta kentindeki lüks bir evin altında yer alan sığınakta yakalandığı açıklandı.



BBC’nin haberine göre, Fito’nun yakalanmasının ardından açıklama yapan polis sözcüsü, çete liderinin 10 saat süren operasyonla tek bir kurşun sıkılmadan yakalandığını söyledi. Monterrey bölgesindeki 3 katlı evin altında, Fito’nun kaldığı sığınakta klima, yatak, vantilatör ve buzdolabının olduğu görüldü. Evin içinde ise kum torbası ile birlikte bir spor salonu ve oyun odası bulunuyordu.

Çete lideri, yakalandıktan 3 hafta sonra iade edildiği, hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere bir dizi suçtan iddianame hazırlanan ABD’de yargılanmayı bekliyor.



ÖZEL HAYATI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?



Öte yandan, Ekvadorlu çete lideri, sadece işlediği suçlarla ve firarlarıyla değil, çıkardığı bir müzik videosu ile de biliniyor. Fito, 2024 yılında basına yansıyan ve kısmen hapishanenin içinde çekildiği anlaşılan “narcocorrido” müzik videosunda işlediği suçları övüyor, “Kraliçe Michelle” olarak da bilinen kızı ile birlikte videoda şarkı söylüyordu. Kızı, şarkıda babasına hitaben “Sana şapka çıkarıyorum Fito, babam, damarlarından iyi kan akıyor” diyordu.



Videoda Fito'nun dövüşen bir horozu okşadığı ve diğer mahkumlarla sohbet ettiği görülüyordu.



Fito’nun özel hayatı konusunda çok fazla bilgi olmasa da Ekim 2021’de basına yansıyan haberlerde, Veronica Briones Zambrano’nun Fito’nun sevgilisi olduğu belirtilmişti. İddiaya göre, kendisini eski bir diş hekimliği öğrencisi ve model olarak tanıtan kadın, bir hafta boyunca Fito’nun hapishanedeki hücresinde kalmış, hapishanede çıkan bir ayaklanma sırasında gardiyan kıyafetiyle dışarı çıkmaya çalışırken durdurulmuştu.



Ekvador basınına göre, Fito, aynı zamanda Inda Penarriera isimli bir kadınla evli. “Zengin bir iş kadını” olmadan önce hemşire olduğu ifade edilen kadın, eşinin para aklama eylemleri sebebiyle soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı.

