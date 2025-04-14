2 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan kuyumcu Belçika’da yakalandı

Hindistanlı kuyumcu Mehul Choksi’nin avukatı, yaklaşık 2 milyar dolarlık bankacılık dolandırıcılığı ile suçlanan müvekkilinin Belçika’da gözaltına alındığını, Choksi’nin gözaltına alınmasına karşı itirazda bulunacaklarını açıkladı. Hindistan hükümetinin gözaltı öncesinde Choksi’nin iadesi için talepte bulunduğu belirtildi.



Hindistan’ın en büyük bankalarından Pencap Ulusal Bankası (PNB), 2018 yılında bir açıklama yaparak Mumbay’daki tek bir şubesinde 1,8 milyar dolarlık dolandırıcılık yapıldığını tespit ettiklerini bildirmişti. Banka, aralarında milyarder mücevherciler Nirav Modi ve Choksi'nin de olduğu isimler hakkında federal soruşturma bürosuna suç duyurusunda bulunmuştu. Hindistan federal polisi, Choksi, Nirav Modi ve diğer şüphelilere “dolandırıcılık” suçlaması yöneltmişti. Söz konusu suçlamaların bankanın büyük kayıplar yaşamasına sebep olan, dolandırıcılık suçunu teşkil eden işlemlerle bağlantılı olduğu belirtilmişti. İki şüpheli ise suçlamaları reddetmişti.



AVUKATI, SERBEST BIRAKILMASI İÇİN İTİRAZDA BULUNACAK



Choksi, 2018 yılında bir mektup yazarak soruşturmayı yürüten makamların “önceden belirlenmiş zihinlerle hareket ettiğini ve hukukun gidişatına müdahalede bulunduğunu” ileri sürmüştü.



Choki’nin avukatı Vijay Aggarwal, pazartesi günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin kanser tedavisi görüyor olması ve kaçma riskinin bulunmaması dolayısıyla serbest bırakılması için itirazda bulunacaklarını söyledi.



Nirav Modi, 2018 yılında, söz konusu dolandırıcılıktaki rolünün detayları kamuoyuna yansımadan önce Hindistan’dan kaçmıştı. 2019 yılında İngiltere’de gözaltına alınan Modi, Hindistan’a iadesine karşı itirazı kabul edilmese de tutuklu kalmaya devam etmişti.



Modi Belçika’nın “elmas cilalama merkezi” Antwerp’te büyümüştü, Choksi de dolandırıcılık suçlamaları ortaya çıkmadan önce sık sık kenti ziyaret ediyordu.



Mumbay’daki elmas tüccarları Antwerp’in Choksi’nin saklanması için ideal bir yer olacağını çünkü orada tanıdıklarının olduğunu ve bu sayede sektördeki isimlerle de temas halinde kalabileceğini savunuyordu.

