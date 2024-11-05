2 milyon denizciyi öldürmüştü! Korkutan hastalık geri dönüyor

16. ve 18. yüzyıllar arasında 2 milyon denizcinin ölümüne yol açan iskorbüt hastalığı yeniden ortaya çıktı. Bilim insanları, hastalığın dünyanın en az beklenen bölgelerinde bile daha yaygın hale gelebileceği uyarısında bulundu.



C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt hastalığı, yakın yıllara kadar Batılı, sanayileşmiş ülkelerde nadir görülen bir hastalıktı.



Besin değeri yüksek gıdalara ve taze meyve-sebzeye erişmenin, yüzlerce yıl önce açık sularda uzun zaman geçiren denizcilere göre çok daha kolay olması bunun en temel nedeni.

"DENİZCİ HASTALIĞI"



Ancak yeni araştırmalar, hayat pahalılığının "denizci hastalığı" diye de bilinen iskorbüt vakalarının artmasına yol açtığına işaret ediyor.



Hastalık, 51 yaşındaki Avustralyalı bir adamın hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden gündeme geldi.



Anemi belirtileri gösteren kişinin idrarında da kan saptandı ancak otoimmün hastalık, kan hastalığı veya iç kanamaya dair bir bulgu edinilemedi.

DİKKAT EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR



Hastaya beslenme biçimini ve öğünlerini soran doktorlar iskorbüt teşhisi koydu.



Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen 51 yaşındaki adam, bazen öğün atladığını ve çok az meyve-sebze tükettiğini anlattı.

Ayrıca daha önce geçirdiği zayıflama ameliyatından sonra yazılan besin takviyelerini de fiyatları yüzünden almayı bırakmış.

İSKORBÜT BELİRTİLERİ NELER?



Sadece birkaç ay bile vücuda yeterli C vitamini girmemesi, iskorbüte yol açabilir. Yeni çalışmada incelenen vakada hasta sağlığına kavuşsa da bu hastalık yeterince dikkat edilmediği durumlarda ölümcül olabiliyor.

Belirtileri arasında ağrılı döküntü, bacaklarda şişme, yorgunluk ve artan morarma var.