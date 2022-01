2 milyonda bir ihtimal: ABD’de bir anne, ikiz çocuklarını farklı yıllarda doğurdu

ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde yaşayan bir kadının ikiz çocuklarının yılbaşı gecesi 10 dakikayı aşkın bir süre içerisinde art arda doğurduğunu yazdı.



Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.



2 MİLYONDA BİR

Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.



At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo