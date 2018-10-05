ABD'de New York Post'un haberine göre, Ben ve Jackee çiftinin biriktirdiği 1060 dolarlık banknot, Leo isimli iki yaşındaki çocukları tarafından kağıt imha makinesinde parçalandı.



Parayı sakladıkları zarfı, çöpte veya evin diğer yerlerinde ararken kağıt imha makinesinde bulan Ben ve Jackee şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çift, bir televizyona yaptığı açıklamada, Leo'nun makinenin nasıl çalıştığını bildiğini ve zarfta sakladıkları parayı, kendilerinin yokluğunu fırsat bildiği bir sırada oyun için alarak makinede doğradığını anlattı.



Ben, makinenin haznesinde bulunan parçalanmış dolarların fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Genç çiftin söz konusu parayı, Utah Üniversitesinin Amerikan futbolu maçlarını izlemek için Ben'in ailesinden aldığı borcu ödemek üzere biriktirildiği belirtildi.



Çiftin, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Gravür ve Baskı Bürosuna doğranmış paraları göndererek başvurması halinde paranın tamamını ya da bir kısmını geri alabileceği bildirildi.