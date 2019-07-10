Jacinda Ardern, 2017 yılında Yeni Zelanda'da başbakan seçilmesinden kısa bir süre sonra kedisi Paddles, araba çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda'nın 'first kedisi' ünvanlı Paddles'ın ölümüne neden olan Ardern'in komşusu 2 yıldır çektiği vicdan azabına dayanamayarak sonunda itiraf etti.

Chris isimli komşu Yeni Zelanda'nın yerel haber sitelerinden birine açıklama yaparak, ülkenin başkenti Auckland'daki evine öğle arası için geldiğinde hızla işe dönmeye çalışırken Paddles'ın geri giderken yola fırlamasından dolayı ezdiğini söyledi.

Kediyi yanlışlıkla ezdikten sonra şok geçirdiğini ifade eden Chris, 2 yıl boyunca bunun vicdan azabıyla yaşadığını söyledi. Ardern'in konutuna gidip yaptığı şeyi itiraf ettiğinde başbakanın bunu anlayışla karşıladığını aktaran adam, çocuklarının Ardern'e babalarını hapse göndermemesi ricasını da içeren bir taziye kartı yazdıklarını belirtti.

Sosyal medya fenomeni olan kedi Paddles'ın patilerindeki fazladan parmaklarıyla ünlüydü. Paddles ayrıca Ardern ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesini aniden masaya sıçrayıp sekteye uğratmasıyla da manşetlere çıkmıştı.