2. yüzyıldan kalma vergi kaçakçılığı davası: Bin 900 yıl sonra çözüldü!

Yahudiye çölünde bulunan eski bir papirüs, 1900 yıl sonra, Roma İmparatorluğu'ndan kalma önemli bir vergi dolandırıcılığı davasını gün yüzüne çıkardı.



Metin, 133 satırdan oluşuyor ve iki Yahudi adamın işlediği suçları konu alıyor. Sanıklardan birinin geçmişinde şiddet, isyan ve haydutluk olduğu belirtiliyor. Ayrıca, diğer suç ortağının sahte para ürettiği ifade ediliyor. Ancak papirüsün büyük bölümleri eksik veya parçalanmış durumda.



10 YILDAN FAZLA SÜREN ÇALIŞMALAR



Avusturya Bilimler Akademisi tarihçisi Dr. Anna Dolganov, metnin "çok hasarlı" olduğunu belirtti. Aynı zamanda, bu vergi kaçakçılığı olayının, İsa'nın yargılanmasından sonra kaydedilen en önemli Roma hukuk davası olduğu vurgulandı.



2014 yılında keşfedilen A4 boyutundaki kızıl kahverengi papirüs, İbrani Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından 2015 yılında incelenmeye başlandı. Bu araştırmalar on yıldan fazla bir süreyi kapsadı.



SUÇLULARIN YARGILANMASINDAKİ İLGİNÇ DETAYLAR



Söz konusu dava, Gedalya ve Saul adlı iki sanığın, köleleri sahte yollarla sattıkları ve serbest bıraktıkları bir olayla ilgilidir. Roma İmparatorluğu'nda sahte belge düzenlemek ve vergi kaçırmak, ciddi suçlar olarak kabul ediliyordu ve suçlulara ağır cezalar veriliyordu. Sanıkların, Roma hukuku ve yönetimi konusunda derin bir bilgiye sahip oldukları ve bunu kendi çıkarları için kullandıkları belirtiliyor.



İlgili dava, Yahudiye'deki büyük isyanlardan önce yaşandı. Araştırmacılar, bu dönemde Roma yetkililerinin özellikle dikkatli olduklarını, çünkü Mısır, Libya ve Kıbrıs'ta şiddetli Diaspora İsyanı ve ardından Bar Kokhba İsyanı yaşandığını belirtiyor. Bu isyanlar, Roma İmparatorluğu'nu ciddi şekilde etkiledi ve yüzbinlerce ölümle sonuçlandı.



Yargılama, Bar Kokhba isyanının patlak vermesiyle yarıda kesilmiş olabilir.