20 bin kişilik saygısızlık: Papa'nın cansız bedeniyle fotoğraf çektiler!

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde 88 yaşında yaşamını yitirdi. Papa'nın cenaze töreni için bir araya gelen en az 20 bin kişilik kalabalık bazı tepki çeken hareketlere imza attı. Sosyal medya kullanıcıları, Papa'nın açık tabutunun yanında utanmadan selfie çekmelerini eleştirdi. Pek çok kişi bu davranışın "iğrenç ve saygısız" olduğunu öne sürdü.

20 BİN İNSAN BAZİLİKAYA AKIN ETTİ

Vatikan, 88 yaşındaki Papa'nın pazartesi sabah 7.30 civarında komaya girerek kalp yetmezliğine yol açan bir beyin felcinden hayatını kaybettiğini doğruladı. Naaşı o zamandan beri cenaze töreninden önceki üç günlük ritüel için Vatikan Şehri'ndeki Aziz Petrus Bazilikası'nda bekliyor.



Yaklaşık 20 bin inanan saygılarını sunmak için sıraya girdi, ancak birçoğu Francis'in cansız bedeniyle fotoğraf çektirirken görüldü.

MUHAFIZLAR UYARMAK ZORUNDA KALDI



Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Papa'nın yaklaşık 3 metre arkasında kadife kaplı tabutta yattığı sırada kameraya gülümseyen bir kadın görülüyor.



Muhafızların, halkın fotoğraf çekmesini engellemek için zaman zaman araya girmek zorunda kaldığı bildirildi.



Cumartesi günü defnedilecek Francis'e saygılarını sunmak için sekiz saat kuyrukta bekleyenlerin çoğu, selfie çekenlerin davranışlarını "iğrenç" olarak nitelendirdi.

"İNSANLARIN FOTOĞRAF ÇEKMESİ KORKUNÇTU"



İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan bir görgü tanığı, "Papa Francis'e bu kadar yaklaşınca çok duygulandım ama bu kadar çok insanın fotoğraf çektiğini görmek korkunçtu" ifadelerini kullandı.



Eşiyle birlikte Bazilika'da bulundukları süre boyunca telefonlarını ceplerinde tuttuklarını belirterek, "Böyle saygısız davranışlar görmek üzücü" dedi.



Bir başka görgü tanığı ise eylemi savunarak, "Benim gibi eşcinsel insanlar adına konuşan ilk Papa'yı kutlamaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

SELFIE ÇUBUKLARIYLA GELDİLER



Görüntüler, Francis'in bedeni kilisenin içinde teşhir halinde yatarken tabutun yakınında fotoğraf çekmeye çalışan bir akıllı telefon denizini yakaladı. Hatta bazıları en iyi kareyi yakalamak için yanlarında uzatılmış selfie çubukları bile getirdi.



Papa Francis'in tabutu cuma gününe kadar Aziz Petrus Bazilikası'nda olacak. Daha sonra, vasiyeti uyarınca, Roma'daki Aziz Mary Major Bazilikası'nda sadece "Franciscus" yazısının bulunduğu sade bir mezara defnedilecek.