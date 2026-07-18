20 gün süren açlık grevi hastanede bitti

Hindistan 'da tıp fakültesi giriş sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla 20 gündür açlık grevi yapan aktivist Sonam Wangchuk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine polis tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yeni Delhi polisi, müdahalenin mahkeme kararı ve doktor tavsiyesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

POLİS MÜDAHALESİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

59 yaşındaki Wangchuk, 28 Haziran'dan bu yana Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ederek açlık grevi yapıyordu.

Başkent Yeni Delhi'deki Jantar Mantar protesto alanında yüzlerce öğrenci de Wangchuk'a destek verirken, polisin aktivisti sahneden aldığı sırada kısa süreli arbede yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, destekçilerinin polis müdahalesini engellemeye çalıştığı görüldü.

EŞİ DE İTİRAZDA BULUNDU

Wangchuk'un eşi Gitanjali J. Angmo, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda hastanede eşinin yanında olduğunu belirtti.

Angmo, ailesi ve sağlık durumunu takip eden doktorların onayı olmadan Wangchuk'a ağızdan ya da damar yoluyla herhangi bir tedavi uygulanmamasını istedi.

DESTEKÇİSİNDEN SÜRESİZ AÇLIK GREVİ KARARI

Aktiviste destek veren mizahi siyasi hareket Cockroach Janta Party (CJP)'nin kurucusu Abhijeet Dipke ise Wangchuk'un hastaneye kaldırılmasının ardından süresiz açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Dipke, hükümetin bu müdahaleyle "ciddi bir hata yaptığını" savundu.

MAHKEME SAĞLIĞININ TAKİP EDİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi, perşembe günü verdiği kararda Wangchuk'un sağlık durumunun her gün doktorlar tarafından izlenmesini istemişti.

Mahkeme, "Her vatandaşın yaşamı değerlidir." diyerek, aktivistin hayatını kurtarmak için gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapılması talimatını vermişti.

PROTESTOLAR SINAV SKANDALININ ARDINDAN BÜYÜDÜ

Mühendis ve çevre aktivisti olan Sonam Wangchuk, özellikle Himalayalar'da geliştirdiği su koruma projeleriyle tanınıyor. Ancak son haftalarda adını, Hindistan'daki eğitim sistemine yönelik protestolarla duyurdu.

Ülkede yaklaşık 2,2 milyon adayın katıldığı tıp fakültesi giriş sınavı, soruların sızması nedeniyle iptal edilmiş ve geçen ay sıkı güvenlik önlemleri altında yeniden yapılmıştı.