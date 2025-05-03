20 yıl boyunca yılanlar tarafından ısırıldı, vücudu "benzersiz" bir panzehir üretti

Bilim insanları, yaklaşık 20 yıl boyunca kendisine kasıtlı olarak yılan zehri enjekte eden ABD'li bir adamın kanının “benzersiz” bir panzehire yol açtığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre Tim Friede isimli adamın kanında bulunan antikorların, hayvan testlerinde çok çeşitli türlerden gelen ölümcül dozlara karşı koruma sağladığı gösterildi.

Mevcut tedaviler, herhangi birinin ısırıldığı zehirli yılan türüyle eşleşmek zorunda.

Ancak Friede'nin 18 yıllık misyonu, yılda 140 bin kişinin ölümüne yol açan ve bunun üç katının ampütasyona ihtiyaç duymasına ya da kalıcı sakatlıkla karşı karşıya kalmasına neden olan tüm yılan sokmalarına karşı evrensel bir panzehir bulma yolunda önemli bir adım olabilir.

MAMBAS, KOBRA, TAİPAN, KRAİT...

Friede, toplamda 200'den fazla ısırığa ve aralarında çok sayıda mambas, kobra, taipan ve krait türünün de bulunduğu dünyanın en ölümcül yılanlarından bazılarından hazırladığı 700'den fazla zehir enjeksiyonuna maruz kaldı.

Başlangıçta, yılanlarla uğraşırken kendini korumak için bağışıklığını geliştirmek istedi ve maceralarını YouTube'da belgeledi. Ancak eski kamyon tamircisi, peş peşe iki kobra ısırığı onu komaya soktuğunda “tamamen çuvalladığını” söyledi.

BBC'ye, “Ölmek istemedim. Bir parmağımı kaybetmek istemedim. İşimi kaçırmak istemedim” diye anlattı.

"BİR YAŞAM TARZI HALİNE GELDİ"

Friede'nin motivasyonu dünyanın geri kalanı için daha iyi tedaviler geliştirmekti: “Bu bir yaşam tarzı haline geldi ve benden 8 bin mil uzakta yılan sokması nedeniyle ölen insanlar için zorlayabildiğim kadar zorlamaya devam ettim."

Antivenom şu anda atlar gibi hayvanlara küçük dozlarda yılan zehri enjekte edilerek yapılıyor. Bağışıklık sistemleri antikorlar üreterek zehirle savaşıyor ve bunlar bir tedavi olarak kullanılmak üzere toplanıyor.

