Nicky Verstappen adlı Hollandalı çocuk, 10 Ağustos 1998'de yaz kampında kayboldu. Cesedi, bir gün sonra ormanlık alanda bulundu. Hollanda polisi, yıllarca çocuğun katilini aradı ancak bulumadı. Son 6 ayda yaklaşık 15 bin erkeğin gönüllü olarak katildiği Hollanda'nın en kapsamlı DNA taraması sonucu, polis zanlıyı en sonunda tespit etti.
Tarama sırasında, Verstappen'in giysilerinde bulunan DNA örneği, 55 yaşındaki Jos Brech'inkilerle eşleşti. DNA örneğini polise Brech'in ailesinin verdiği belirtiliyor. Ülke dışında olduğu belirlenen katil zanlısı için uluslararası yakalama emri çıkarıldı.
Zanlı İspanyol polisi tarafından Barcelona yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. Zanlının Hollanda'ya iadesi bekleniyor.