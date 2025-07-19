20 yıldır komadaydı: Suudi Arabistanlı Prens Velid vefat etti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de "uyuyan prens" olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.



1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirmiş ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girmişti.