200 yıllık şişeden idrar çıktı: "Cadı Şişesi" olabilir

Birleşik Krallık’ın Lincolnshire bölgesinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında, 200 yıllık bir şişe bulundu ve yapılan incelemeler, şişenin içeriğinin alkol değil, idrar olduğunu ortaya çıkardı.



Geçen yıl, Birleşik Krallık'ın Lincolnshire bölgesinde inşaat işçileri toprağın altında bir şişe buldu ve mülk sahibi, şişenin tarihi bir öneme sahip olabileceğinden şüphelenerek Lincoln Üniversitesi'yle iletişime geçti.

Kültürel Mirasın Korunması bölümünden Josephine McKenzie, şişe hakkında gelen e-postayı öğrenci projesi olarak kabul ettiklerini belirterek "Gerçekten büyüleyici ve nadir bir nesne" ifadelerini kullandı.



Projeyi üstlenen üçüncü sınıf öğrencisi Zara Yeates, şişeyi farklı dalga boylarında ışık tutarak inceledi ve şişenin içinde büyük ölçüde idrar olduğunu keşfetti.



Yeates, "İlk başta işçiler şişede rom olduğunu düşündü ve içmeyi planladılar. Neyse ki proje müdürü, nesnenin idrar olduğunu fark etti ve onları durdurdu" dedi.



Araştırmalar, şişenin kötülükleri uzak tutmak amacıyla evlerin altına gömülmüş bir "cadı şişesi" olabileceğini gösteriyor. IFLScience'a göre, bu tür şişeler genellikle hayvan kemikleri gibi katı kalıntılar içeriyor. Ancak Lincolnshire yakınlarındaki Doğu Anglia'da, şişelerde idrar, yaprak, ot ve çiçek gibi bitkisel maddeler kullanılıyordu. Şişenin, denizcilerin sağ salim geri dönmek için evlerinin altına gömmeyi tercih ettikleri bir nesne olması da mümkün.

Yaklaşık 200 yıl önce gömülen bu şişe, Haziran ayında üniversitede sergilendikten sonra mülk sahibine geri verilecek.