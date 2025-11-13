200'den fazla Kenyalı Rus ordusunda paralı asker oldu

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, yüzlerce Kenyalının sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna edildiğini açıkladı. Mudavadi paralı askerlere ilişkin artan sayıda rapor aldığını belirterek, "Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor." dedi.

Mudavadi, bu kişilerin arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu vurgulayarak, istihbarat raporlarının Rusya'nın yabancı asker alımlarının, Kenyalılar da dahil olmak üzere Afrika vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini gösterdiğini söyledi.

Bu durumu "son derece endişe verici" olarak değerlendiren Mudavadi, vatandaşları gerçek olamayacak kadar cazip görünen yurtdışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı da "yüksek maaş" vaadiyle paralı asker olmaya ikna edilen ve Ukrayna'nın Donbas bölgesinde savaş alanında mahsur kalan 17 Güney Afrikalının ülkeye geri getirilmesi için diplomatik kanallar üzerinden çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, 36 Afrika ülkesinden 1400'den fazla kişinin Rusya adına Ukrayna'da savaştığını açıklamıştı.