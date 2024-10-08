2016'da doğru bilmişti! Ünlü belgeselciden ABD seçimleri tahmini

2016 seçimlerinin sonucunu çok az kişinin tahmin edebildiği bir dönemde doğru tahminlerde bulunan belgesel yapımcısı Michael Moore, Donald Trump 'ın 2024'te yeniden kazanma şansının "hiç olmadığına" inanıyor. Substack'te yayımlanan makalesinde Moore, "Ülkenin büyük çoğunluğu, normal insanlar, yeterince gördü. Kamala Harris hızlı ve patlayıcı bir ivme sağladı, onlarca yıldır görülen hiçbir şeye benzemiyor." diye yazdı. Moore, Harris'in Seçiciler Kurulu'nda 268'e karşı 270 oyla kazanacağını öngörüyor. Bu tahmine göre Harris, bu seçimde Wisconsin, Michigan, Pennsylvania ve New Hampshire gibi geleneksel olarak çekişmeli eyaletlerin çoğunu kazanacak.

"EN İYİ ANKETLERİN BİR TOPLAMI"



Yapımcı, bu analizin "en iyi anketlerin bir toplamına" ve "sadece Costco'da alışveriş yapan, TikTok çekerek eğlenen Amerikalı arkadaşlarının yanında bulunarak vardığı temel sonuçlara" dayandığını söyledi.



Ancak Moore, Trump'ın yenilgisinin kesin olmadığı uyarısında da bulunarak, "Trump'ın imkansızı başarmakta mükemmel bir serisi olduğunu biliyoruz. Onu gözden çıkaranlar, tükürdüğünü yalamak zorunda kalacakları günü birden fazla kez yaşadı." diye konuştu.



The Independent'a göre Harris'in Trump'a karşı yaklaşık yüzde 3'lük bir üstünlüğü var. Harris, tüm önemli çekişmeli eyaletlerde Trump'la başabaş ya da önde olsa da Trump, ekonomi ve göç gibi bazı çok önemli konularda hala daha yüksek oy alıyor.