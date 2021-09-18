2019'da istifa eden Cezayir eski Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti

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Cezayir'de, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti.



Ölüm haberi Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Ancak açıklamada Buteflika'nın ölüm nedeni ve cenaze törenine dair ayrıntılar verilmedi.



İç savaşın ardından 1999'da göreve gelen Buteflika, 2015 yılında geçirdiği kısmi felç ve kötü giden sağlığına rağmen ülkeyi yönetmeye devam etmişti. Buteflika'nın, Şubat 2019'da beşinci dönem için yeniden cumhurbaşkanı adayı olması, ülkede protestoların fitilini ateşlemişti. Abdulaziz Buteflika protesto dalgası sonucu nisan 2019'da görevi bırakmıştı.

'ÖZÜR' MEKTUBU

Daha sonra halkından özür dileyerek bağışlanma isteğinde bulunan Buteflika, veda mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Artık sorumluluk makamından ayrılıyorum. Cumhurbaşkanlığından sizlere son mektubumu iletmeden ayrılmamam gerekiyordu. Siyasi hayattan sizinle aramızda mesafeler varken ayrılmak istemedim. Çünkü bu uzaklık hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm Cezayirlilerin hizmetçisi olma konusundaki dikkatime rağmen bilmeden işlediğim kusur ve hatalar karşısında sizden af dilememe engel olurdu."

Buteflika, veda mektubunda "Ben de bir insanım ve hatalardan arınmış değilim. Sizlerden sözlü olarak ya da fiilen işlediğim kusurlar karşısında özür ve bağışlanma talep ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

Siyasi hayattan ayrıldığı için üzgün olduğunu ancak ülkenin geleceği konusunda endişeli olmadığını aktaran Buteflika,

"Bugün (istifayla) sıradan bir vatandaş olmam, Cezayir'in 21. yüzyıla öncekilerden çok daha iyi bir şekilde girmesine verdiğim katkılardan gurur duymama engel değil" diyerek gençlerin ve kadınların siyasi hayatta, diplomaside ve yönetim kadrolarında yer alması için titizlik gösterilmesini talep etmişti.

22 Şubat 2019'da çekilen bu fotoğrafta Cezayirli göstericiler, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın resminin bulunduğu büyük bir reklam panosunu yırtıyor

BUTEFLİKA'YI İSTİFAYA GÖTÜREN PROTESTOLAR



Cezayir'de 1999 yılından istifa ettiği 2019'a kadar ülkede dört dönemdir Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen beşinci dönem için adaylığını açıklaması ülkede protestolara neden olmuştu.



Gelen tepkiler üzerine Buteflika, 11 Mart'ta yaptığı sürpriz bir açıklamayla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve yönetimde kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.



Cezayir sokağı ve muhalefet, Buteflika'nın adaylıktan çekilmesini ilk başta memnuniyetle karşılamış ancak seçimlerin belirsiz bir tarihe ertelenmesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresini "ucu açık bir şekilde uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirince protestolar devam etmişti.