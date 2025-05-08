2020 doğumlular dikkat! 100 milyon kişi etkilenecek

Save the Children ve Vrije Üniversitesi Brüksel tarafından yayımlanan yeni araştırma, küresel ısınmanın 1,5°C’yi aşmasının özellikle çocuklar açısından ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Araştırmaya göre, 1,5°C’lik küresel ısınma hedefinin tutturulamaması halinde, bugün beş yaşında olan çocukların yüzde 83’ü, yaşamları boyunca tehlikeli seviyede sıcak hava dalgalarına maruz kalacak.

İŞTE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ SENARYO



Araştırmacılar yalnızca sıcak hava dalgalarını değil, aynı zamanda kuraklık, tarımda verim kaybı, nehir taşkınları, orman yangınları ve tropik fırtınaların da çocuklar üzerindeki etkilerini modelledi.

Buna göre, 1,5°C’lik bir artış senaryosu ile 2,7°C’lik bir senaryo arasında şu farklar öne çıkıyor; 8 milyon çocuk aşırı tarımsal verim kaybından korunacak, 5 milyon çocuk benzeri görülmemiş nehir taşkınlarından etkilenmeyecek, 5 milyon çocuk tropik fırtınalardan kurtulacak, 2 milyon çocuk kuraklığa ve 1,5 milyon çocuk ise orman yangınlarına maruz kalmayacak.

"BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYUYOR"



Save the Children İklim Danışmanı Shruti Agarwal, “Bu yeni araştırma, krizin sorumlusu olmayan çocukların en ağır bedeli ödediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak hala umut var. Eğer acilen ve kararlılıkla harekete geçersek, 1,5°C hedefini tutturabiliriz. Bunun için çocukları iklim politikalarının merkezine koymalıyız.” dedi.