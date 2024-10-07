2024 Black Friday tarihi: Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?
Black Friday yani Kara Cuma indirimlerinin ne zaman başlayacağı, alışveriş meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimleriyle yüzlerce mağazada indirim yağmuru olacak. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü başlayan Black Friday'in, Türkiye'de başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?
2024 Black Friday indirimleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen Black Friday günlerinde, tüm dünyada mağazalar indirim yapıyor. Ülkemizde Kara Cuma olarak da bilinen Black Friday'in başlangıç günü merak ediliyor. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?
2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?
Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.
Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.
BLACK FRİDAY NEDİR?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.
Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.
- Etiketler :
- Haberler -
- İndirim
- Black Friday
- Efsane Cuma
- Alışveriş