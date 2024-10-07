2024 Black Friday tarihi: Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?

2024 Black Friday indirimleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. ABD'de Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen Black Friday günlerinde, tüm dünyada mağazalar indirim yapıyor. Ülkemizde Kara Cuma olarak da bilinen Black Friday'in başlangıç günü merak ediliyor. Peki, 2024 Black Friday (Kara Cuma) indirimleri ne zaman?



2024 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?



Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.



Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.

