2024 Kuzey Kore İnsan Hakları Raporu: K-pop dinlediği için idam edildi

Güney Kore'nin Birleşme Bakanlığı tarafından, Kuzey Kore insan hakları 2024 raporu yayımlandı. Kültürel ithalata yönelik devam eden baskıyı detaylandıran raporda K-pop dinlediği için idam edilen bir Kuzey Koreliden de bahsedili.

2024 Kuzey Kore İnsan Hakları Raporu: K-pop dinlediği için idam edildi
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'nin yayımladığı rapora göre 22 yaşındaki bir Kuzey Koreli, Güney Kore filmleri ve müzikleri izlediği ve paylaştığı için idam edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda detaylandırılan vaka, 649 Kuzey Koreli sığınmacının tanıklıklarını derliyor.

İsmi açıklanmayan sığınmacının ifadesine göre, Kuzey Kore'de bulunan Güney Hwanghae eyaletinden bir adam, 2020 yılında kabul edilen ve "gerici ideoloji ve kültürü" yasaklayan bir Kuzey Kore yasasına aykırı olarak, 70 Güney Kore şarkısı dinlediği, üç film izlediği ve bunları dağıttığı için 2022 yılında idam edildi.

The Guardian'ın haberine göre, rapor, Kuzey Koreli yetkililerin özellikle gençleri hedef alarak dışarıdaki bilgi akışını kontrol etmeye yönelik kapsamlı çabalarını detaylandırıyor.

GÜNEY GELENEKLERİ YASAK 

Diğer baskı örnekleri arasında, beyaz elbise giyen gelinler, gelini taşıyan damatlar, güneş gözlüğü takmak veya şarap kadehlerinden içki içmek gibi "gerici" uygulamalara verilen cezalar da yer alıyor; bunların hepsi Güney Kore gelenekleri olarak görülüyor.

Rapora göre cep telefonları da ifadeler ve argo terimler açısından sık sık denetleniyor. Her iki Kore de aynı dili paylaşıyor olsa da, 1950-53 Kore savaşından sonraki bölünmeden bu yana ince farklılıklar ortaya çıkmıştır.

'A KARŞI ARTAN ELEŞTİRİLER 

K-pop yasağının başlangıcı, Kuzey Korelileri Batı kültürünün "zararlı" etkilerinden koruma amacı taşıyor ve eski lider Kim Jong-il döneminde yoğunlaşarak oğlu Kim Jong-un yönetiminde devam ediyor. 

Uzmanlar, Güney Kore popüler kültürünün Kuzey Kore'deki ideolojik bağlılığı tehdit edebileceğini belirtiyorlar. Son dönemde Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye misilleme olarak binlerce anti-Pyongyang broşür ve K-pop içerikli balon gönderdiği bilgisi de raporda yer alıyor.

Güney Kore'den kaçan genç bir kadın, Kore dizilerinin Kuzey Koreli gençler üzerinde büyük bir etki yarattığını ve rejim altında yaşamak yerine ölmeyi tercih edeceklerini söylüyor. Kadın ayrıca, Kuzey Kore'de gizli hoşnutsuzluk bulunduğunu ve yakın çevresinde Kim Jong-un'a karşı eleştirel konuşmalar yapıldığını da ifade ediyor.

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