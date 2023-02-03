2024 Paris Olimpiyatları'nda Rusya ve Belarus tartışması: Boykot sesleri yükseliyor

Polonya Spor ve Turizm Bakanı Kamil Bortniczuk, Rusya ve Belarus'a izin verilmesi durumunda 40 kadar ülkenin bir sonraki Olimpiyat Oyunları'nı boykot edebileceğini ve bunun tüm etkinliği anlamsız hale getirebileceğini söyledi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Rusya ve Belarus tartışması: Boykot sesleri yükseliyor

Bortniczuk'un açıklaması, Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Ruslar ve Belarusluların 2024'te rekabet etmesine izin verme planına karşı çıkmasının ardından geldi.

 da böyle bir durumda Olimpiyatlarını boykot edeceğini açıklamıştı.

Ancak IOC geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, herhangi bir boykotun yalnızca "sporcuları cezalandıracağını." söyledi.

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Bortniczuk, 10 Şubat'ta yapılacak bir toplantıdan önce IOC'nin planları üzerine, İngiltere, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere 40 ülkeden oluşan bir koalisyon kurmanın mümkün olacağına inandığını söyledi.

Bortniczuk, "Bunu göz önünde bulundurarak, Olimpiyatlardan önce zor kararlarla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum ve oyunları boykot edersek, parçası olacağımız koalisyon, oyunların düzenlenmesini anlamsız kılacak kadar geniş olacaktır." dedi.

IOC geçen hafta Rus ve Belaruslu sporcuların Paris'te tarafsız bir bayrak altında yarışmalarına izin vermek için "bir yol araştıracağını" duyurdu ve "hiçbir sporcunun sırf pasaportu nedeniyle yarışmasının engellenmemesi gerektiğini" söyledi.

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