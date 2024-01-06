2024: Tarihin en büyük seçim yılı

Nobel Barış Ödülü sahibi Filipinli gazeteci Maria Ressa “2024’ün sonunda demokrasinin hayatta kalıp kalmadığını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Amerikalı milyarder Elon Musk, 2024 yılının önceki yıllara göre "daha çılgın bir yıl" olacağını söylüyor.



En heyecanlı ve dikkatli şekilde takip edceğimiz seçimler ABD ve İngiltere olacak. ABD Trump’I getirirken, İngilizler uzun yıllar sonra İşçi Partisi’ne döner mi?



İşçi Partisi 17 puan önde görünüyor. Şansları çok yüksek. Rishi Sunak bu yüzden zaman kazanıp vergi indirimi ve göç meselesini çözmeye çalışıyor. Böylece farkı kapatacağını umuyor. Ama durum muhafazakarlar açısından çok iç açıcı görünmüyor.

İLK SEÇİMLER 13 OCAK'TA

