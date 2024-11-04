2024 Yarasa Güzellik Yarışması'nın kazananı belli oldu: Güzeller güzeli Hoary Potter

YARASA POPÜLASYONUNDAKİ TEHDİT



Uluslararası Yarasa Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Yarasa Güzellik Yarışması, her yıl yarasaların ekosistemdeki hayati rolüne dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.



Arazi Yönetimi Bürosu’ndan yapılan açıklamada, yarasaların doğa ve ekonomi açısından önem taşıyan canlılar olduğu vurgulandı. Bu memeliler her gece tonlarca böcek tüketiyor, çiçeklerin polenleşmesine yardımcı oluyor ve tohumların yayılmasını sağlıyor. Ancak dünya çapında 200’den fazla yarasa türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.



Yaban hayatı uzmanı Emma Busk, yarasaların yaşam alanı kaybı, hastalık ve ışık kirliliği gibi birçok tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yarasaların popülasyonundaki azalmalar, sadece ekosistemi değil, insan sağlığını da etkiliyor.



ABD’de yapılan son bir araştırma, yarasa popülasyonundaki düşüşün, zararlı böceklerin artışıyla bağlantılı olarak yüzlerce bebeğin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.



ÖNYARGILAR GİDERİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Yarasalara karşı önyargılarI ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan bu tür etkinlikler, halkın yarasalara olan ilgisini artırmayı hedefliyor. Yarasalara yönelik kuduz taşıma korkusunun abartıldığını belirten Busk, tüm yarasa popülasyonunun yalnızca yüzde 1’inden azının kuduz taşıdığını ve insanlara hastalık bulaştırma risklerinin çok düşük olduğunu ifade etti.



Busk, bu etkinlik sayesinde uçabilen tek memeli tür olan yarasalara karşı ilginin artacağını ve insanların bu hayvanların korunmasına daha fazla önem vereceğini umuyor.