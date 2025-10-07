2025 Black Friday ne zaman? Alışveriş tutkunları o tarihi bekliyor

Türkiye’de Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı, ucuz fiyata alışveriş yapma fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Black Friday, Türkiye'de genellikle “Efsane Cuma”, “Muhteşem Cuma” veya “Şahane Cuma” gibi isimlerle duyuruluyor.



Büyük e-ticaret siteleri ile teknoloji marketleri ve giyim markaları bu dönemde fırsat indirimleri sunuyor. Bu nedenle milyonlarca kişi, alışveriş listelerini önceden hazırlayarak indirimleri yakından takip ediyor.



2025 BLACK FRİDAY TARİHİ



Black Friday, her yıl ABD’de Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü kutlanıyor. 2025 yılında Şükran Günü 27 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla 2025 Black Friday indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak.



BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?



Geleneksel olarak Black Friday tek bir gün sürse de son yıllarda birçok marka ve e-ticaret platformu bu kampanyaları birkaç güne, hatta bir haftaya kadar uzatıyor.



Özellikle “Black Friday Haftası” kampanyaları sayesinde tüketiciler indirim fırsatlarını daha uzun süre değerlendirme şansı buluyor.