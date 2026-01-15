2025, en sıcak üçüncü yıl oldu

2025, dünyada kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu.



Geçen yılki küresel ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,47 derece üzerine çıktı.

Küresel çapta devam eden ısınma nedeniyle 2025, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli fırtınalar, orman yangınları dahil birçok bölgede olağanüstü koşulların yaşandığı bir yıl oldu.

Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre geçen yıl dünyadaki ortalama yüzey sıcaklığı 14,97 derece ölçüldü.



Bu sıcaklık, sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,47 derece yükseldi.

Böylece 2025, dünyada kara yüzeyi sıcaklığı açısından kayıtlardaki en sıcak üçüncü yıl oldu.

EN SICAK YIL 2024



Kayıtlardaki en sıcak yıl olan 2024'te küresel sıcaklık artışı sanayi öncesi dönem ortalamasına göre 1,6 dereceye ulaşmıştı.

Kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl olan 2023'te ise sıcaklık artışı sanayi dönem öncesinin 1,48 derece üzerinde gerçekleşmişti.



Dünyadaki mevcut ısınma hızına göre, Paris Anlaşması'nda belirlenen "küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin" 2030'a kadar aşılma riski bulunuyor ve bu aşımın, beklenenden 10 yıl erken gerçekleşebileceği öngörülüyor.