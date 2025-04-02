2025 milyarderleri belli oldu: Zirve değişmedi, Türkiye'den 32 iş insanı yer aldı

Dünyanın en zengin insanlarını belirleyen ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, 2025 yılının küresel milyarderler listesini paylaştı.

Bu yıl toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listenin 1'inci sırasına 342 milyar dolarlık servetiyle aralarında SpaceX ve Tesla'nın da bulunduğu şirketlerin kurucusu olan ABD'li girişimci Elon Musk yerleşti.

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu ABD'li iş insanı Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sırada yer alırken, e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu ABD'li Jeff Bezos 215 milyar dolarlık varlıkla listede 3'üncü oldu.

Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Larry Ellison 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4'üncü kişisi unvanını kazandı. Louis Vuitton ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu 75 moda ve kozmetik markasından oluşan LVMH Holding'in icra kurulu başkanı Bernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetiyle listede 5'inci oldu.

Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak bilinen Warren Buffet ise 154 milyar dolarlık servetiyle listenin 6'ncı sırasına oturdu. Listenin 7'nci sırasında 144 milyar dolarlık servetiyle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Larry Page yer alırken, Alphabet'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Sergey Brin 138 milyar dolarlık servetle 8'inci oldu.

Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş insanı Amancio Ortega 124 milyar dolarlık servetiyle listenin 9'uncu sırasında kendine yer buldu. Dünyanın en zengin 10'uncu kişisi ise 118 milyar dolarlık varlıkla bilişim devi Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer oldu.

TÜRKİYE'DEN 32 KİŞİ

Toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listeye bu yıl Türkiye'den 32 milyarder girmeyi başardı. Listede yer alan en varlıklı Türk olarak öne çıkan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 5.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 639'uncu kişisi oldu. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1.8 milyar dolarlık servet ile listenin bin 947'nci sırasında yer alırken, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da 1.6 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 110'uncu oldu.



EN FAZLA MİLYARDER ABD

Forbes'in milyarderler listesinde yer alan isimlerin bir önceki yıla göre 247 kişi artması dikkat çekti. Dünyanın en zengin insanlarının varlıklarının toplam değeri 16.1 trilyon dolara ulaştı. ABD, 902 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olurken, onu 516 milyarderle Çin ve Hong Kong, 205 milyarderle Hindistan takip etti.