2025 Oscar ödüllerine damga vurmuştu: Filistinli yönetmen saldırıya uğradı ve tutuklandı

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinli yönetmen Hamdan Ballal, İsrail ordusu tarafından tutuklandı.



Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yardımcı yönetmeni Hamdan Ballal, El-Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde maskeli yerleşimciler tarafından saldırıya uğradı. Tanıkların ifadelerine göre, yaklaşık 15 silahlı yerleşimciden oluşan bir grup, Ballal'ın evini kuşattı ve saldırıda bulundu.



"EVİNE SALDIRDILAR, CAMLARI PARÇALADILAR"



Yapılan açıklamada "Filistinlilere taş atmaya başladılar ve Hamdan'ın evinin yakınındaki bir su tankını tahrip ettiler" denildi. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin olaya müdahale etmediğini ve aksine Ballal'ı evine kadar kovalayarak tutukladığını belirtti.



Tanık Raviv ise The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Yerleşimciler taşlarla arabasını parçaladılar ve lastiklerini kestiler. Bütün camlar ve ön camlar kırılmıştı" dedi.



"KANLAR İÇİNDE KALDI"



Saldırı sonrası yere dökülen kan izleri görüntülendi, Ballal başına aldığı darbelerle yaralandı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise yaptığı açıklamada, "Filistinli teröristlerin İsrail vatandaşlarına taş attığını" öne sürdü. IDF açıklamasında, "Güvenlik güçlerine taş atan şüpheli üç Filistinli ve bir İsrailli sivil tutuklandı" denildi.



"OSCAR KAZANMAK YERLEŞİMCİLERİ KIZDIRDI"



Belgeselin İsrail ve Filistinli dört yönetmeninden biri olan Basel Adra, saldırının uluslararası başarının ardından geldiğine dikkat çekti. Adra, "Belki de bu film ve Oscar için bir intikamdır" dedi.



Adra, yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirerek, "Askerler ve yerleşimciler birlikte hareket etti. Polis hiçbir müdahalede bulunmadı. Hamdan'ı korumaya çalışanları engellemek için havaya ateş açıldı" ifadelerini kullandı.



Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir grup yerleşimci Hamdan Ballal'ı linç etti. Kafasında ve midesinde yaralar var. Askerler onu ambulansa bindirmek yerine tutukladı. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor" dedi.



İLK DEĞİL



Bu, "No Other Land" yönetmenlerinin ilk kez hedef alınışı değil. Geçtiğimiz Şubat ayında da Basel Adra, maskeli İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğramıştı.



İsrail Kültür Bakanı ise Filistin-İsrail ortak yapımı belgeselin Oscar kazanmasını "sinema dünyası için üzücü bir an" olarak değerlendirdi.