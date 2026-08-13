2027 Eurovision şarkı yarışması Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenecek

2027 Eurovision Şarkı Yarışması’nın Bulgaristan ’ın hangi şehrinde düzenleneceği belli oldu.

Avrupa Yayıncılar Birliği'nden (EBU) perşembe günü yapılan bir açıklamada şehrin yarışmanın yapılacağı yer olarak seçildiği doğrulandı.

EBU'dan yapılan basın açıklamasında “Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki şehri Burgas, 11 Mayıs Salı, 13 Mayıs Perşembe ve 15 Mayıs Cumartesi 2027 tarihlerinde üç muhteşem canlı gösteri için dünyanın dört bir yanından sanatçıları, delegasyonları, hayranları, gazetecileri ve milyonlarca izleyiciyi ağırlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Yarışma , Bulgaristan'ın yeni spor ve eğlence mekanlarından Arena Burgas'ta düzenlenecek.

Açıklamada ayrıca Eurovision haftası boyunca Burgas'ta “dolu dolu bir etkinlik programı düzenleneceği” de bildirildi.

“Eurovision Köyü, EuroClub ve daha geniş kültürel ve eğlence programı hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda ve aylarda açıklanacak.”

71. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali 15 Mayıs Cumartesi günü, iki Yarı Final ise 11 Mayıs Salı ve 13 Mayıs Perşembe günlerinde gerçekleşecek.

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nı “Bangaranga” adlı parçayla kazanan Bulgar şarkıcı Dara, yarışmadan çok evliliğiyle de Türkiye 'de gündem oldu. Dara, yarışmadan önceki hafta bir soruya “Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim." ifadeleriyle cevap vermiş, yarışmada birinci olmasının ardından da video hızla sosyal medyada yayılmıştı.