2032'de Ay'a çarpabilir: "Dünya'ya enkaz yağacak"

Geçen sene keşfedilen ve 60 metre genişliğindeki asteroit 2024 YR4, ilk başta 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma riskiyle gündeme gelmişti.

Çarpma ihtimali, bilim insanlarının bu büyüklükte bir göktaşı için şimdiye dek ölçtüğü en yüksek oran olan yüzde 3,1 olarak hesaplanmıştı.



Ancak daha sonraki gözlemler bu riski ortadan kaldırdı. James Webb Uzay Teleskobu’nun Mayıs ayında yaptığı analizlere göre, asteroidin Ay’a çarpma ihtimali yüzde 4,3’e çıktı.

AY'A ÇARPARSA NE OLUR?

Kanada’daki Western Ontario Üniversitesi’nden gökbilimci Dr. Paul Wiegert liderliğindeki ekip, bu olası çarpmanın sonuçlarını ilk kez detaylı şekilde simüle etti. Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi ancak sonuçları dikkat çekici.

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Etki gücü, büyük bir nükleer patlamaya eşdeğer. Çarpma halinde, Ay yüzeyinden yaklaşık 100 milyon kilogram kaya ve toz uzaya fırlayacak.

Eğer çarpma, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünde gerçekleşirse (yaklaşık yüzde 50 olasılık), yüzde 10’u Dünya’nın çekim alanına girebilir.

UYDULAR TEHLİKEDE, YERYÜZÜ GÜVENDE

Dr. Wiegert’e göre, milimetre ile santimetre boyutundaki bu parçacıklar Dünya yüzeyine ulaşamayacak, çünkü atmosfer onları yakacak. Ancak bu parçacıklar, yörüngedeki uydular için büyük tehdit oluşturuyor:



“Santimetrelik bir taş, saniyede on binlerce metre hızla hareket ederse kurşun gibi olur."

Çarpmanın hemen ardından, yörüngede normalin bin katı kadar meteor olabileceği tahmin ediliyor.



Wiegert ayrıca, Ay’ın Dünya’ya bakan yüzüne doğrudan çarpma ihtimalinin sadece yüzde 2 olduğunu söyledi.