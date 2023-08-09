21 evi talan eden dev ayı yakalandı

Erkek olduğu düşünülen Tank Hank'in yakalandıktan sonra dişi olduğu belirlendi. Dev ayının, Colorado'daki bir hayvan sığınağına gönderileceği bildirildi.



Tank Hank etrafa genellikle kışın hasar verdi. Bu durumun nedeninin, iklim krizi ve bölgedeki yiyecek kıtlılığı yüzünden ayıların kış uykusuna yatamaması olduğu düşünülüyor



YAVRULARI REHABİLİTASYONA GÖNDERİLECEK



Girdiği evlerde Tank Hank'in yanında olan üç yavruysa California'daki bir rehabilitasyon merkezine yollanacak. Yavru ayıların, anneden öğrendikleri olumsuz davranışlardan arındırılması ve yaban hayatına geri dönmesi umuluyor.



Colorado Valisi Jared Polis, ayıyı içtenlikle karşıladı, "Tank Hank'e (Tank Henrietta olduğu ortaya çıktı) hoş geldin diyoruz" açıklamasında bulundu.