21. yüzyılın en uzun Güneş tutulması geliyor: Ne zaman ve nereden izlenebilir?

Astronomi dünyasında tarihi bir olay yaşanmak üzere. 21. Yüzyılın en uzun tam güneş tutulması, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek. Tam 6 dakika 23 saniye süreceği tahmin edilen bu büyüleyici doğa olayı, dünya genelinde yaklaşık 90 milyon kişi tarafından izlenebilecek.

TUTULMA NERELERDE GÖRÜLECEK?

Tutulma, Atlantik Okyanusu’nda başlayacak, ardından Cebelitarık Boğazına ulaşacak. Özellikle Güney İspanya, Gibraltar ve Kuzey Afrika gibi bölgelerden izlenebilecek manzara, uzmanlara göre “göz kamaştırıcı” olacak.

Tutulma, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali'den izlenecek ve Hint Okyanusu’nda sona erecek.



Tam güneş tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girerek Güneş’i tamamen kapatmasıyla oluşuyor. Bu tutulmayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise, 21. yüzyılın en uzun süren tam güneş tutulması olması.

Süresi, Dünya ve Ay’ın konumuna, Güneş’in gökyüzündeki yüksekliğine ve gözlem noktasına göre belirleniyor.