22 yıldır makyajını temizlemeyen kadının yüzü tanınmaz hale geldi
Çin’de bir kadın, tam 22 yıl boyunca makyajını düzgün temizlemediğini açıkladıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. 37 yaşındaki kadının ihmali yüzünden yüzünde ciddi bir alerjik reaksiyon oluştu, cildi şişti ve tanınmaz hale geldi.
Çin’in Jilin kentinde yaşayan ve isminin Gao olduğu öğrenilen bir kadın, genç yaşlarda annesinin rujuna özenerek 15 yaşında makyaj yapmaya başladığını, ancak makyaj temizlemeyi “gereksiz bir zahmet” olarak gördüğünü söyledi. Her gece sadece yüzünü suyla çalkalayıp ertesi gün yeni makyaj yaptığını anlatan kadın, yıllar içinde sivilcelerle uğraşsa da cildinin genel durumunun kötü olmadığını belirtti. Ancak bu yıl başında yüzünde başlayan şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzü şişip deforme oldu.
DOKTOR YERİNE GÜZELLİK KLİNİĞİNE GİTTİ
Cildi normale dönsün diye dermatoloğa gitmek yerine bir güzellik kliniğinde “cilt güçlendirici” enjeksiyonu yaptıran Gao, işlemin durumu daha da kötüleştirdiğini ve cildinde mor bir renk oluşmasına yol açtığını iddia etti.
Gao, sosyal medyada paylaştığı videoda “Kaşıntıya dayanamıyorum, evden çıkamıyorum. Yüzüm buruş buruş ve korkunç görünüyor. Dışarı çıkmaya, insan içine karışmaya cesaretim yok” açıklamasında bulundu.
UZMANLARDAN "BAŞKA SEBEPLERİ DE OLABİLİR" UYARISI
Ucuza aldığı makyaj ürünlerinin de cildine zarar vermiş olabileceğini düşünen Gao’ya karşılık dermatologlar, makyajın bu kadar şiddetli bir reaksiyona tek başına sebep olamayacağını, olası diğer nedenlerin de araştırılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, yanlış kozmetik ürünler, uygunsuz enjeksiyonlar veya steroid kullanımı gibi faktörlerin durumu tetiklemiş olabileceğini belirtiyor.
Gao’nun hikâyesi Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo’da büyük tartışma yarattı. Kimileri kadının yaşadıklarının tamamen makyaj temizliği ihmalinden kaynaklanmadığını savunurken, bazıları da durumu ilgi çekmek için abarttığını iddia etti.
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