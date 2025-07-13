22 yıldır makyajını temizlemeyen kadının yüzü tanınmaz hale geldi

Çin’in Jilin kentinde yaşayan ve isminin Gao olduğu öğrenilen bir kadın, genç yaşlarda annesinin rujuna özenerek 15 yaşında makyaj yapmaya başladığını, ancak makyaj temizlemeyi “gereksiz bir zahmet” olarak gördüğünü söyledi. Her gece sadece yüzünü suyla çalkalayıp ertesi gün yeni makyaj yaptığını anlatan kadın, yıllar içinde sivilcelerle uğraşsa da cildinin genel durumunun kötü olmadığını belirtti. Ancak bu yıl başında yüzünde başlayan şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzü şişip deforme oldu.

DOKTOR YERİNE GÜZELLİK KLİNİĞİNE GİTTİ

Cildi normale dönsün diye dermatoloğa gitmek yerine bir güzellik kliniğinde “cilt güçlendirici” enjeksiyonu yaptıran Gao, işlemin durumu daha da kötüleştirdiğini ve cildinde mor bir renk oluşmasına yol açtığını iddia etti.

Gao, sosyal medyada paylaştığı videoda “Kaşıntıya dayanamıyorum, evden çıkamıyorum. Yüzüm buruş buruş ve korkunç görünüyor. Dışarı çıkmaya, insan içine karışmaya cesaretim yok” açıklamasında bulundu.