220 bin varil jet yakıtı taşıyan ABD tankerine çarptı: Geminin kaptanı Rus vatandaşı çıktı

Kuzey Denizi'nde bir petrol tankerine çarparak büyük bir yangına neden olan kargo gemisinin kaptanının tutuklandığı açıklandı.



Geminin sahibi AFP'ye yaptığı açıklamada, tutuklanan kaptanın Rus vatandaşı olduğunu söyledi.



Ernst Russ'a ait Solong kargo gemisinin Pazartesi günü ABD bandıralı petrol tankeri Stena Immaculate'e çarpması ve kayıp bir mürettebat üyesinin öldüğünün tahmin edilmesinin ardından İngiltere polisi 59 yaşındaki bir adamı kasıtsız adam öldürme şüphesiyle tutukladı.



Şirket, AFP’ye yaptığı açıklamada mürettebatın geri kalanının Rus ve Filipin vatandaşlarından oluştuğunu belirtti.

PATLAMALAR UZAYDAN GÖRÜLDÜ



Petrol tankeri, ABD hükümetinin tanker güvenlik programının bir parçası olarak faaliyet gösteriyordu; bu program kapsamında, ihtiyaç duyulduğunda ordu için yakıt taşımak üzere sözleşme yapılabilen bir grup ticari gemi bulunuyordu.



Stena Immaculate, daha küçük olan Solong ile çarpıştığında demirdeydi. Kaza sonucu dumanları uzaydan görülebilen büyük yangınlar ile patlamalar meydana geldi.



Kazada kaybolan bir kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

220 BİN VARİL JET YAKITI TAŞIYORDU



Çarpışmanın hemen ardından onlarca kişi alev alan gemileri terk etmek zorunda kalmıştı.



Skynews’in bildirdiğine göre Stena Immaculate'i yöneten denizcilik şirketi Crowley, Stena Immaculate'in 16 ayrı kargo tankında 220 bin varil jet yakıtı taşıdığını ve bunlardan en az birinin çarpışma sırasında “yırtıldığını” söyledi.



Şirket, jet yakıtı sızıntısının sınırlı bir etkiye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.



Sahil güvenlik 36 kişiyi kurtardı petrol tankerinde bulunan 23 kişinin tamamına ulaşıldı, ancak Solong'un 14 mürettebatından biri hala kayıp.

