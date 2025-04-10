225. Alay telsizde fark etti: Korece konuşup Ruslar gibi savaşıyorlardı
Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini öğrendi. Ukraynalı birlikler için başta "kolay hedef" olarak görülen Kuzeyliler, zaman içerisinde Ruslarla koordine çalışmayı öğrenerek savaşın gidişatını değiştirdi. Ukraynalı komutan, eve götürmek için kazandıkları deneyimin bedelini "kanla ödediklerini" söylüyor.
Ukrayna'nın elindeki en büyük koz, ağustos ayında büyük bölümünü ele geçirdiği Rus toprağı Kursk'tu.
Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, burada savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini öğrendi.
DÜŞMANLARI KORECE KONUŞUYORDU
Ukraynalılar rakiplerinin radyo kanallarına girdiler ve anlayamadıkları bir dil duydular. Düşmanları Korece konuşuyordu.
Ukrayna ordusunun büyük oranda çekildiği Kursk bölgesindeki belirleyici çatışmalar, Kuzey Kore güçlerinin modası geçmiş taktiklerini, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük savaşına nasıl yıldırım hızıyla uyarladıklarını gösteriyor.
ÖNCE KOLAY HEDEF SONRA TEHDİT OLDULAR
Aralık ayında savaş alanına ilk girişleri, topçu, insansız hava aracı veya zırhlı araç desteği olmaksızın büyük gruplar halinde gerçekleşti ve bu da onları Ukraynalı birlikler için kolay hedef haline getirdi. Bu dönemde drone, zırhlı araç ve topçu birliklerinin desteğini alamadılar.
Şubat ayına gelindiğinde, büyük sayıları, fiziksel dayanıklılıkları ve ateş altında ilerleme istekleri, Rus silah cephaneliğinden destekle birleşti.
Rus güçleriyle daha fazla bütünleştiler. Artık Kuzey Koreliler saldırılarını tamamladığında, Ruslar genellikle mevzilerini devralıyordu.
ÖĞRENDİKLERİNİ EVE GÖTÜRECEKLER
Kursk cephesinde savaşan 225. Alay'ın komutanı Yüzbaşı Oleh Şiriayiev, Kuzey Koreli askerlere karşı deneyimlerini, "Hızla ilerlemeye devam ettiler. Onlar taburlar halinde saldırırken bizim orada konuşlanmış tek bir bölüğümüz vardı." ifadeleriyle anlattı.
Kuzey Kore’nin Ukrayna’da elde ettiği savaş deneyimi ve öğrendiği stratejiler, cepheden dönen askerler aracılığıyla ülkede eğitim amaçlı kullanılacak. Çatışmalar Kuzey Korelilere eşsiz bir savaş alanı deneyimi kazandırdı. Bu beceriler artık eve götürülebilir ve ülkenin devasa ordusuna yayılabilir.
GERÇEK SAVAŞ DENEYİMİ KAZANMAK
Son aylarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, askeri okullara yaptığı ziyaretler sırasında ordusuna gerçek savaş deneyimi kazandırma çağrısında bulundu.
Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Moskova'dan drone operasyonları ve taktikleri öğrendiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi.
"BEDELİNİ KANLA ÖDÜYORLAR"
Ukraynalı komutan Şiriayiev, "Saldıran taraf neden Koreliler? Çünkü psikolojik ve fiziksel açıdan çok daha iyi hazırlanmışlar. Kursk'taki görevlerini tamamladılar. Bedelini kanla ödüyorlar. Ama bu deneyim boşa gitmeyecek." diye konuştu.
Ukraynalı yetkililere göre Kuzey Kore, Rus ordusuna destek için yaklaşık 12 bin asker gönderdi. Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 3 bininin de yaralandığını iddia etmişti.
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