225. Alay telsizde fark etti: Korece konuşup Ruslar gibi savaşıyorlardı

ÖNCE KOLAY HEDEF SONRA TEHDİT OLDULAR Aralık ayında savaş alanına ilk girişleri, topçu, insansız hava aracı veya zırhlı araç desteği olmaksızın büyük gruplar halinde gerçekleşti ve bu da onları Ukraynalı birlikler için kolay hedef haline getirdi. Bu dönemde drone, zırhlı araç ve topçu birliklerinin desteğini alamadılar. Şubat ayına gelindiğinde, büyük sayıları, fiziksel dayanıklılıkları ve ateş altında ilerleme istekleri, Rus silah cephaneliğinden destekle birleşti. Rus güçleriyle daha fazla bütünleştiler. Artık Kuzey Koreliler saldırılarını tamamladığında, Ruslar genellikle mevzilerini devralıyordu.

ÖĞRENDİKLERİNİ EVE GÖTÜRECEKLER



Kursk cephesinde savaşan 225. Alay'ın komutanı Yüzbaşı Oleh Şiriayiev, Kuzey Koreli askerlere karşı deneyimlerini, "Hızla ilerlemeye devam ettiler. Onlar taburlar halinde saldırırken bizim orada konuşlanmış tek bir bölüğümüz vardı." ifadeleriyle anlattı.



Kuzey Kore’nin Ukrayna’da elde ettiği savaş deneyimi ve öğrendiği stratejiler, cepheden dönen askerler aracılığıyla ülkede eğitim amaçlı kullanılacak. Çatışmalar Kuzey Korelilere eşsiz bir savaş alanı deneyimi kazandırdı. Bu beceriler artık eve götürülebilir ve ülkenin devasa ordusuna yayılabilir.



GERÇEK SAVAŞ DENEYİMİ KAZANMAK



Son aylarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, askeri okullara yaptığı ziyaretler sırasında ordusuna gerçek savaş deneyimi kazandırma çağrısında bulundu.



Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Moskova'dan drone operasyonları ve taktikleri öğrendiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi.



"BEDELİNİ KANLA ÖDÜYORLAR"



Ukraynalı komutan Şiriayiev, "Saldıran taraf neden Koreliler? Çünkü psikolojik ve fiziksel açıdan çok daha iyi hazırlanmışlar. Kursk'taki görevlerini tamamladılar. Bedelini kanla ödüyorlar. Ama bu deneyim boşa gitmeyecek." diye konuştu.



Ukraynalı yetkililere göre Kuzey Kore, Rus ordusuna destek için yaklaşık 12 bin asker gönderdi. Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 3 bininin de yaralandığını iddia etmişti.