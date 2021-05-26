228 yıllık tarihinde ilk: Louvre’a kadın müdür atandı

1793 yılında Fransız Devrimi sırasında kurulan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre Müzesi’ne, tarihinde ilk kez kadın müdür atandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan karara göre, 54 yaşındaki Laurence Des Cars, Paris’teki Louvre Müzesi’nin yeni müdürü oldu.

4 yıldır sürdürdüğü Orsay Müzesi’ndeki müdürlük görevi sırasında başarılı çalışmaları sonrasında göreve gelen Laurence Des Cars, 228 yıllık Louvre Müzesi tarihinde müdürlük görevine atanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

2013'ten bu yana görev yapan Jean-Luc Martinez'in yerini almak üzere seçilen Des Cars, aynı zamanda dünyanın en önemli tabloların da bulunduğu Orsay Müzesi'ninde de müdürlük yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

1 EYLÜL’DE GÖREVE BAŞLIYOR

Özellikle 19’uncu ve 20’nci yüzyıl sanat tarihi alanında uzman olan Laurence Des Cars’ın 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacağı açıklandı.

Fransız Devrimi sırasında kurulan ve halihazırda dünyada en fazla ziyaret edilen müze konumunda olan Louvre müzesi 2019 yılında 9,6 milyon ziyaretçiye kapılarını açarken, 2020 yılında ise pandemi koşulları nedeniyle bu rakam 2,7 milyona kadar düşmüştü.

Başta Mona Lisa Tablosu olmak üzere 555 bin eser bulunan Louvre Müzesi’nde aynı anda 35 bin eser sergilenebiliyor.