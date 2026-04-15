230 milyon yaşında. Brezilya'da papağan gagalı sürüngen bulundu

Brezilya ’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı.

Bilim insanları, “Isodapedon varzealis” adı verilen türün keşfini Royal Society Open Science dergisinde yayımladı. fosil ilk olarak, 2020 yılında Agudo bölgesinde bulundu.

PAPAĞAN BENZERİ BİR GAGASI VAR

Araştırmacılar, fosil üzerinde yürütülen detaylı çalışmaların ardından yeni türü tanımlamayı başardı. Yeni keşif, yaklaşık 230 milyon yıl önce yaşamış papağan benzeri gagaya sahip yeni bir sürüngen türü olarak tanımlandı.

Yaklaşık 1,2 ila 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen dört ayaklı otçul hayvanın, sivri gagasını bitkileri kesmek ve kökleri kazmak için kullandığı düşünülüyor.