2,4 milyon euroluk otomobili çaldı, araç sahibi CEO onu eve bırakmak istedi

Bugatti ve Rimac'ın CEO'su Mate Rimac, Hırvatistan'daki şirket merkezinde anahtarlarını üzerinde bıraktığı milyonlarca euro değerindeki Bugatti Chiron model aracının çalınmasıyla akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Olay, sınır ötesi bir kovalamacaya dönüşürken, Rimac'ın hırsızla yüzleştikten sonra sergilediği tutum herkesi şaşırttı.

ARACIN ANAHTARLARINI YILLARDIR ÜZERİNDE BIRAKIYORDU

Rimac, Hırvatistan'ın son derece güvenli bir ülke olduğuna duyduğu inançla ve yoğun iş temposu nedeniyle çalışanların araçların yerini kolayca değiştirebilmesi için yıllardır anahtarları kontak üzerinde bırakma alışkanlığına sahipti. Ancak bu rahatlık, yaklaşık 2,4 milyon euro değerindeki hiper otomobil Chiron'un şirket otoparkından hızla uzaklaşmasıyla son buldu. Durumu fark eden şirket çalışanları, aracı kullanan kişiyi tanımadıklarını teyit edince hemen harekete geçildi.

TELEMETRİ VERİLERİYLE SINIR ÖTESİ TAKİP

Olayın ardından hızlıca polise haber veren Rimac, Chiron'un anlık konumunu, hızını ve yakıt durumunu gösteren gelişmiş telemetri sistemini kullanarak aracı adım adım izlemeye başladı. Aracın Slovenya sınırını geçerek Avusturya'ya doğru ilerlediğini gören ünlü yönetici, deposu dolu olan Porsche 911’ne atlayarak bir saatlik farkı kapatmak üzere hırsızın peşine düştü. Takip sırasında kurulan bir mesajlaşma grubuna Avusturya polisinden bir memur da dâhil oldu. Hırsızın bir akaryakıt istasyonunda ödeme yapmadan yarım depo yakıt alıp yoluna devam etmesi üzerine Avusturya polisi devreye girerek aracı durdurmayı başardı.

HIRSIZA ACIYIP EVE BIRAKMAYI TEKLİF ETTİ

Avusturya'daki bir polis merkezinde hırsızla yüzleşen Rimac, şüphelinin otuzlu yaşlarının ortasında bir Hırvat vatandaşı olduğunu öğrendi. Adam, aslında şirkete iş başvurusu yapmak için geldiğini ancak anahtarları üzerinde görünce anlık bir dürtüyle aracı aldığını itiraf etti. Bu hikâye karşısında hırsıza üzülen Rimac, şikâyetçi olmayacağını belirtti ve hatta onu ailesinin yanına eve bırakmayı bile teklif etti. Ancak polis ekipleri yasal prosedürler gereği bu isteğe izin vermedi. Rimac şikâyetçi olmasa da çalınan aracın yüksek değeri nedeniyle şüpheli hakkında kamu davası açılacağı belirtiliyor.

"ARTIK ŞANSINIZI DENEMEYİN"

Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda olayın tüm detaylarını anlatan Rimac, hırsızlık anına ait güvenlik kameraları görüntülerini ve Avusturya polisiyle çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Kovalamaca sırasında hafif hasar alan Chiron'un onarılacağını belirten CEO, yaşananlardan çıkardığı dersi şu sözlerle özetledi: "Artık fabrikada anahtarları araçların üzerinde bırakmayacağız. Şansınızı denemeyin, tüm verilere sahibiz ve biz olmadan bu araçla hiçbir şey yapamazsınız.