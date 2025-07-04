24 saatlik nöbet: Hindistan'da mahsur kalan jetin sırrı ne?

İngiltere'ye ait F-35B tipi bir savaş uçağı, 14 Haziran’da Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde yer alan Thiruvananthapuram Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçak, Hint Okyanusu üzerindeki bir eğitim uçuşu sırasında kötü hava koşullarına yakalandıktan sonra yönünü değiştirmiş ve İngiliz Kraliyet Donanması’nın amiral gemisi HMS Prince of Wales’a geri dönememişti.

Sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçak, daha sonra teknik bir arıza yaşadı ve yine gemiye dönüş yapamadı.

MÜHENDİSLER ÇALIŞIYOR

Uçağın inişinden bu yana, HMS Prince of Wales’a bağlı mühendisler uçağı incelemeye aldı ancak arızayı gidermek mümkün olmadı.

BBC’ye açıklama yapan İngiliz Yüksek Komisyonu, şu ifadeleri kullandı: “İngiltere, uçağın havalimanındaki Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) tesisine taşınması yönündeki teklifi kabul etti. Uçak, İngiliz mühendislik ekipleri özel ekipmanlarla geldiğinde hangara taşınacak ve bu işlem diğer uçakların bakım faaliyetlerini minimum düzeyde etkileyecek şekilde yapılacak.” ifadelerini kullandı.



Açıklamada ayrıca, “Onarım ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra uçak aktif göreve dönecek.” denildi.

24 SAAT SÜREN NÖBET

Değeri 110 milyon dolar (yaklaşık 80 milyon sterlin) olan savaş uçağı, şu anda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden altı görevli tarafından 24 saat boyunca korunuyor.

Uzmanlar, Kraliyet Donanması’nın yalnızca iki seçeneği olduğunu söylüyor: Uçağı onarıp tekrar uçuşa elverişli hale getirmek ya da bir C-17 Globemaster tipi kargo uçağıyla taşımak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lockheed Martin tarafından üretilen F-35B tipi uçaklar, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş kabiliyetiyle öne çıkan gelişmiş hayalet jetler olarak biliniyor.

Bu nedenle, Kerala muson yağmurları altında pistte yalnız başına duran F-35B’nin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış ve pek çok espri konusu olmuş durumda.

"HİNDİSTAN KİRA TALEP ETMELİ"

Viral olan bir paylaşımda, uçak 4 milyon dolarlık cazip bir fiyatla internet sitesinde satışa çıkarılmış gibi gösterildi. Sözde ilanda “otomatik park sistemi, yeni lastikler, yeni batarya ve trafik ihlalcilerini yok eden otomatik silah” gibi özellikler sıralanıyordu.

Bir X kullanıcısı, jetin Hindistan’da yeterince uzun süre kaldığını ve artık vatandaşlık almayı hak ettiğini söylerken; bir başkası Hindistan’ın artık kira talep etmesi gerektiğini, en uygun ödemenin de Kohinoor elması olacağını öne sürdü.